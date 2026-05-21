Abusador de dos adolescentes fue sentenciado a 23 años de prisión

La sentencia fue dictada por los magistrados Gloria Vera, Margarita Martínez y Diego Duarte, por abuso sexual en niños, coacción sexual y violación. El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Vivian Coronel.

De acuerdo con la investigación, el acusado realizó en múltiples ocasiones actos sexuales contra dos hermanas de 13 y 15 años, valiéndose de su condición de familiar y de la cercanía en el entorno de las adolescentes.

Refuerzan campaña contra abuso sexual infantil ante aumento de denuncias

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público tras una denuncia telefónica recibida en la comisaría correspondiente.

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En el marco de la investigación, se practicaron las evaluaciones forenses pertinentes, así como el resto de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

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Durante la etapa investigativa se recabaron elementos de convicción idóneos que permitieron sustentar la participación del ahora condenado, en calidad de autor, en la comisión de los hechos punibles de abuso sexual en niños y coacción sexual.