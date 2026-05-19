Tirzepatida cruza sin freno hacia Brasil: puente de la Amistad es la principal ruta del contrabando

Adheridos al cuerpo, en cajas de jabón en polvo, en fondos falsos de vehículos, dentro de neumáticos y hasta en potes de dulce de leche; todo vale para los contrabandistas que llevan medicamentos adelgazantes desde Paraguay. En la gran mayoría de los casos son ampollas a base de tirzepatida.

Emerson Rodrigues, delegado de la Policía Federal, manifestó que aumentó de manera absurda el número de incautaciones de medicamentos adelgazantes. Para esta altura del año, los decomisos aumentaron siete veces, según cifras de la Receita Federal de Foz de Iguazú, Brasil.

Inyecciones adelgazantes: esta es la gran diferencia de precio entre Paraguay y Brasil

Para Rodrigues, este auge del contrabando requiere un nuevo mecanismo de acción conjunta entre Paraguay y Brasil para combatirlo. “Es un crimen grave contra la salud pública. Estamos trabajando, pero es muy difícil porque hay un flujo muy grande de medicamentos. Creo que necesitaremos hacer un ajuste, tal vez a nivel de cooperación con Paraguay, para intentar disminuir este tipo de crimen que creció mucho”, expresó.

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El gran flujo de contrabando se debe a que involucra tanto a grandes grupos criminales como a particulares que, movidos por el lucro, incursionan en el contrabando para revender estos medicamentos en Brasil.

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“Existen grupos organizados que llevan gran cantidad de medicamentos porque buscan lucro. Antes era el cigarrillo, luego el cigarrillo electrónico y hoy son los medicamentos y anabolizantes. También hay un flujo de muchas personas que llevan pequeñas cantidades para vender y luego aumentan el volumen. Es un frente amplio porque involucra tanto a grupos organizados como a grupos pulverizados”, detalló el delegado Rodrigues.

El puente de la Amistad como principal ruta

La ruta del contrabando de medicamentos adelgazantes es principalmente el puente de la Amistad. Esto considerando que, al tratarse de productos de pequeño volumen, no requieren el despliegue por el lago Itaipú y el río Paraná, como ocurre con la marihuana y los cigarrillos electrónicos.

“Es un flujo diferente, el lago para introducir productos de gran volumen, como marihuana, cigarrillos o electrónicos. El medicamento utiliza poco espacio, por eso tenemos tantas incautaciones en el puente. Pero también tenemos incautaciones en todo el estado de Paraná y fuera del estado de Paraná; incluso en el aeropuerto tenemos muchos casos. Como es un volumen pequeño, es fácil para las personas esconderlo para transportarlo”, detalló el jefe de la Policía Federal.

Diferencia de precio

La gran diferencia de precio entre Paraguay y Brasil termina generando un lucro muy alto para las personas que contrabandean este tipo de medicamentos.

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Los precios varían conforme a la marca y las dosis, pero lo que en Paraguay se adquiere entre 500.000 y 700.000 guaraníes, en Brasil se compra por entre 2.500.000 y 3.000.000 de guaraníes.

En Paraguay existe una gran variedad de marcas y presentaciones de adelgazantes a base de tirzepátida. En contrapartida, en Brasil solo hay una farmacéutica habilitada para la fabricación, por lo que existe una sola marca.