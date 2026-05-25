Matan a hombre de dos puñaladas tras discusión en ronda de tragos

La víctima fue identificada como Darío Ramón Benítez (35), quien, según datos preliminares, compartía una ronda de tragos con familiares y amigos cuando llegó al lugar un exconvicto conocido como Edgar, alias “Chuleta”.

Según testigos, en un momento se desató una acalorada discusión entre ambos, hasta que el sospechoso se retiró del lugar. Sin embargo, minutos después, Darío Ramón Benítez fue interceptado en un camino vecinal y herido d dos puñaladas, una a la altura del cuello y otra en el tórax.

Familiares trasladaron de urgencia al herido hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde fue sometido a una cirugía. Sin embargo, pese al esfuerzo de los médicos, no resistió y se confirmó su fallecimiento esta mañana.

Hermano del presunto autor quedó aprehendido

Horas más tarde, alrededor de las 8:00 de este lunes, uno de los hermanos del supuesto autor se presentó en el centro asistencial con la intención de dialogar con los familiares de la víctima, aparentemente creyendo que Benítez seguía con vida.

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La presencia del hombre generó tensión en el lugar y algunos familiares intentaron agredirlo físicamente. El mismo salió corriendo, pero fue capturado a pocas cuadras y derivado hasta la Subcomisaría 3ª para la verificación de sus datos y determinar su eventual participación en el hecho.

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Durante su aprehensión, el hombre manifestó a los intervinientes que estuvo presente en el momento del crimen, aunque aseguró que su intención era separar a su hermano de la víctima.

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno, Estela Ramírez, quien estará a cargo de la investigación para aclarar las circunstancias del homicidio y librar orden de captura contra el sindicado.