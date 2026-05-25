Ponen en marcha proyecto de paisajismo en el circuito comercial de Ciudad del Este

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Ciudad del Este y se desarrolla con el apoyo de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, que en esta primera etapa aportará una inversión de 18.000 dólares.

El plan se ejecuta con mano de obra municipal, con el objetivo de agilizar los trabajos sin recurrir a un proceso de licitación, atendiendo la necesidad de una intervención inmediata en la zona, según explicaron los encargados del proyecto.

El proyecto está coordinado principalmente por la Dirección de Servicios Municipales, con el acompañamiento de otras dependencias operativas, en el marco de una intervención integral que apunta la recuperación progresiva del microcentro.

Las acciones contemplan trabajos de paisajismo, ordenamiento urbano y recuperación de espacios públicos, con el objetivo de ofrecer una mejor imagen a los turistas y visitantes en una zona que concentra cerca del 80% de la actividad económica de la ciudad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El objetivo es contar con un circuito comercial más ordenado, con veredas limpias, señalización adecuada, a fin de brindar mayor comodidad y seguridad a quienes visitan la zona. Con estas mejoras se pretende ofrecer una experiencia más agradable a los turistas, un pedido de larga data del sector comercial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante el inicio de las tareas, autoridades municipales comentaron que esta primera etapa contempla el hermoseamiento y el trabajo de paisajismo desde la Rotonda Oasis hasta la zona primaria, con el objetivo de recuperar identidad histórica de la ciudad como “Ciudad Jardín”.

Asimismo, se adelantó que para el año 2027 se prevé la futura revitalización del lago de la República y el parque Alejo García, con el objetivo de recuperar espacios públicos emblemáticos.