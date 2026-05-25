Tres detenidos con 15 kilos de mercurio que serían llevados a Paso Yobái

Los detenidos fueron identificados como Julio Casar Villalba Romero (46), Tomás Villalba (54) y Crispín Rodas (49). Este último sería un pasero de la zona, quien estaba al mando de un vehículo tipo Toyota Sienta, en cuyo interior fue hallada una botella plástica de un litro que contenía el metal líquido, con un peso total de 15 kilogramos.

Los agentes verificaron el rodado con autorización de los ocupantes y hallaron la sustancia sospechosa, que posteriormente los propios aprehendidos manifestaron que se trata de mercurio.

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno, Estela Ramírez, quien dispuso la permanencia de los aprehendidos a disposición del Ministerio Público.

El comisario principal Francisco Rolón mencionó que los ocupantes manifestaron que transportarían la sustancia a la ciudad de Paso Yobái, departamento del Guairá.

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Agregó que presumen que la sustancia habría sido ingresada desde Bolivia, por lo que los implicados no contaban con la documentación que avale su traslado. Se trata de un producto altamente tóxico y de comercialización restringida. Según Rolón, el producto incautado tendría un valor aproximado de G. 60 millones.

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Uso del mercurio en minería

El mercurio es muy utilizado en la minería de oro en Paso Yobái para mezclar con la tierra que contiene partículas del metal precioso para la separación. Sin embargo, su uso sin control ocasiona graves riesgos ambientales y sanitarios debido a su alta toxicidad.

En el caso de Paso Yobái, estudios y reportes ambientales detectaron la contaminación de suelos, arroyos, cultivos y hasta en la salud de los pobladores.