Carteles “anti Paraguay”: Cámara de Publicidad de CDE denuncia hackeo

A través de un comunicado oficial, el gremio señaló que existen “indicios de manipulación no autorizada y hackeo informático” de la pantalla LED donde aparecieron los mensajes considerados denigrantes hacia Paraguay.

Según la Cámara, la acción habría sido realizada por “personas inescrupulosas ajenas a la empresa operadora y de los miembros del gremio”.

Asimismo, mencionó que los mensajes difundidos “no representan la posición ni los valores de las empresas que integran el sector publicitario local”, reafirmando su compromiso con el respeto a las instituciones, la ciudadanía y la República del Paraguay.

El gremio también informó que se encuentra colaborando con las autoridades competentes para identificar a los responsables.

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Municipalidad pedirá informes

Por su parte, la Municipalidad de Ciudad del Este anunció que solicitará informes a las empresas Fast Print y Publimix, responsables de las estructuras publicitarias instalada en un espacio bajo dominio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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La institución comunal recordó además que desde hace varios años ya no posee competencia para otorgar permisos ni fiscalizar estructuras instaladas sobre la Ruta PY02 y la Ruta PY07.

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Asociación feminista alerta sobre xenofobia y violencia simbólica

Otro de los pronunciamientos fue emitido por la Asociación Feminista Kuña Poty, que manifestó su preocupación por la difusión de mensajes cargados de violencia y xenofobia mediante cartelería digital en Ciudad del Este.

La organización sostuvo que el contenido publicitario incentiva la confrontación política, la exaltación nacionalista y la violencia simbólica en la previa del Mundial de Fútbol.

“En la frontera, los mensajes públicos deben promover convivencia, respeto y cuidado, no enfrentamiento. El Mundial debe ser una oportunidad para celebrar la diversidad, no para habilitar discursos que refuercen masculinidades violentas, autoritarismo o rivalidades”, expresa el comunicado.

“Desde Kuña Poty reafirmamos que la frontera no debe ser un territorio de odio, sino de encuentro, respeto y derechos”, concluye el pronunciamiento.

Comerciantes piden no fomentar división entre Paraguay y Brasil

La Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este también emitió un comunicado en el que repudió y condenó “enérgicamente” la difusión de los mensajes e imágenes ofensivas.

Además, aclaró que los mensajes no representan “el pensamiento ni los valores” del empresariado esteño.

La Cámara expresó además su preocupación ante cualquier intento de generar conflictos o tensiones entre Paraguay y Brasil, al destacar que ambas naciones mantienen relaciones históricas, comerciales, culturales y humanas fundamentales para el desarrollo de la región fronteriza.

Finalmente, pidió a las autoridades identificar a los responsables e instó a la ciudadanía a evitar especulaciones y discursos que fomenten el odio y la división.