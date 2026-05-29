“¿Cómo no se dieron cuenta en 8 años?”: concejal critica al MOPC

La edil sostuvo que el MOPC no puede alegar desconocimiento sobre la instalación de las pantallas LED, considerando que existe un convenio firmado en el año 2018 entre el entonces ministro Arnoldo Wiens y Ceferino Antonio Díaz, representante de la empresa Fast Print.

Según explicó, el acuerdo autoriza a la empresa la colocación de pantallas led y otros tipos de publicidad en la franja de dominio de la institución, con una vigencia de 10 años, es decir, hasta el 2028.

“Ahora, los del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) dicen que ellos prohíben este tipo de cosas, pero ¿cómo no se dieron hace ocho años? Esto no es descuido, es negligencia”, lamentó.

“No están en cualquier lugar”

Anisimoff también criticó que el MOPC alegue ahora prohibiciones sobre este tipo de estructuras, pese a que las pantallas se encuentran en uno de los puntos más sensibles y visibles del país que es el principal acceso terrestre al Paraguay.

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“No están en cualquier lugar. Es la entrada al Paraguay. ¿Cómo puede ser que existan enormes pantallas gigantes allí y no se haya dado cuenta durante ocho años? Estamos hablando de la cabecera de nuestro país, un lugar donde debería existir el máximo control”, manifestó.

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Selectivos para los controles

Como comparación, recordó que hace algunos años el MOPC ordenó retirar rápidamente un monumento instalado por la logia masónica en la zona.

Asimismo, rechazó pedidos para colocar lomadas peatonales frente a instituciones educativas y hospitales de la zona, por tratarse de espacios bajo dominio ministerial.

“Nosotros presentamos solicitudes formales y no nos autorizaron. Entonces, para algunas cosas sí tienen control y para otras aparentemente hacen la vista gorda”, cuestionó.

Dudas sobre supuesto hackeo

La presidenta de la Junta Municipal también puso en duda la versión de un supuesto hackeo informático difundida por gremios publicitarios y empresarios.

“Hablaron de un hackeo, pero la imagen estuvo en pantalla casi tres horas. La ciudadanía se acercó, echó y aun así seguía apareciendo”, finalizó.