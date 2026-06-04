Ocultó casi 800 ampollas de Tirzepatida en el paragolpes para cruzar la frontera y terminó detenido

El procedimiento fue en la zona aduanera brasileña sobre un vehículo con chapa paraguaya, conducido por un paraguayo que intentaba ingresar a territorio brasileño.

Durante la inspección, los agentes descubrieron un compartimento oculto en el paragolpes delantero del automóvil. Al abrir, encontraron 799 ampollas a base de Trizepatida. La carga está valuada en unos 330.000 reales, equivalente en aproximadamente G. 400 millones.

Tras el hallazgo, el paraguayo fue detenido y trasladado a la sede de la Policía Federal de Brasil.

Contrabando en aumento

El tráfico ilegal de medicamentos utilizados para la pérdida de peso se convirtió en una de las principales preocupaciones de las autoridades brasileñas en la zona de frontera. Diariamente son decomisadas cientos de ampollas que ingresan al país sin controles sanitarios y sin respetar la cadena de frío para conservar las propiedades de los productos.

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Un estudio realizado en Brasil estima que el contrabando de este tipo de medicamentos ya habría generado más de 2.000 millones de reales en lo que va del año.

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En los distintos operativos, las dosis fueron encontradas ocultas de diversas maneras: adheridas al cuerpo de pasajeros, dentro de envases de alimentos, en ductos de ventilación de vehículos, e incluso en tanques de combustible.