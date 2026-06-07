Cierran portones en medio de una jornada electoral sin mayores incidentes en Alto Paraná

Los agentes policiales encargados de la seguridad del recinto procedieron al cierre de los portones y se espera que las personas que permanecen dentro del recinto continúen ejerciendo su derecho al voto.

El conteo de los votos comenzará una vez que concluya la votación, que sería en minutos más, considerando que la jornada se caracterizó por la baja concurrencia.

Con el cierre de los accesos, las autoridades electorales se preparan para que finalice la votación e iniciar el proceso de escrutinio.

En términos generales, las elecciones en Ciudad del Este transcurrieron de manera pacífica y con una concurrencia que no habría superado el 25%.

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