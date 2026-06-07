Demoras en la conformación de mesas retrasan inicio de votación en Ciudad del Este

Al cumplirse el horario oficial de apertura de los comicios, fijado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para las 07:00, apenas 22 de las 47 mesas habilitadas estaba estaban conformadas en este colegio electoral de la ANR, situación que obligó a mantener cerrados los portones del local electoral durante los primeros minutos de la jornada.

Pese al retraso, el proceso se desarrollaba sin mayores incidentes y, aún, con escasa presencia de votantes en las inmediaciones del recinto. El Centro Regional de Educación concentra a 16.384 electores colorados, lo que le posiciona como el mayor centro de votación de la capital departamental.

Ciudad del Este es uno de los principales focos de atención de estas internas partidarias con miras a las elecciones municipales previstas para octubre.

En la ciudad compiten 11 precandidatos a la Intendencia Municipal. De ellos, siete pertenecen a la Asociación Nacional Republicana (ANR), mientras que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) presenta dos candidatas. Por su parte, el Partido Yo Creo y el movimiento Mboriahu Memby cuentan con candidaturas únicas.

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La capital de Alto Paraná dispondrá de 28 locales de votación distribuidos entre las distintas fuerzas políticas. La ANR habilitó 16 centros electorales, el PLRA contará con 10 locales, mientras que Yo Creo y Mboriahu Memby tendrán un centro de votación cada uno.

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A nivel departamental, el Partido Colorado registra 327.894 electores habilitados en Alto Paraná, distribuidos en 40 locales de votación. De ese total, 124.223 corresponden a Ciudad del Este, donde se concentra el mayor caudal electoral del departamento. En tanto, el PLRA cuenta con más de 50.000 afiliados en la capital departamental, para quienes fueron habilitados 10 centros de sufragio.