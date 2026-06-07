Fiscales instan a la ciudadanía a votar con tranquilidad y recuerdan prohibiciones

Ocampos dijo que tanto ella como su colega fueron asignados en el principal colegio electoral de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y expresó su confianza en el comportamiento cívico de los electores.

“Lo que le pedimos a la ciudadanía es que demuestre que acá nunca hubo mayores problemas, que tenga esa cordura cívica, que venga a sufragar y depositar sus votos sin ningún tipo de inconvenientes”, manifestó.

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La representante del Ministerio Público recordó además que los fiscales estarán atentos ante cualquier hecho punible relacionado con delitos electorales. Explicó que las denuncias sobre posibles irregularidades podrán realizarse directamente ante los agentes fiscales presentes en los locales de votación.

“Nosotros estamos al llamado ante los hechos punibles de delitos electorales. Las situaciones que no constituyan delitos electorales serán comunicadas a los presidentes de mesa, mientras que otras denuncias podrán formularse en la comisaría o directamente ante nosotros”, mencionó.

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Entre algunas de las conductas prohibidas durante la jornada electoral, Ocampos mencionó la inducción al voto, el portar armas de fuego en los locales de sufragio, la compra de cédulas de identidad y el intento de votar utilizando documentos ajenos.

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Amplio despliegue fiscal en Alto Paraná

El fiscal adjunto de Alto Paraná, Celso Sanabria, dispuso la cobertura de los comicios con 28 agentes fiscales en distintos locales de votación del departamento. El operativo estará coordinado por el fiscal electoral Ysrael Villalba, quien supervisará las intervenciones relacionadas con eventuales delitos electorales.