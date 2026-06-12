“Expo contrabando”: peculiar exhibición de productos prohibidos en la aduana brasileña

Entre los artículos exhibidos figuran medicamentos sin registro ante la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), cigarrillos electrónicos, productos falsificados, agroquímicos, fármacos para adelgazar, así como armas de fuego, cubiertas y municiones.

Desde la Receita Federal aseguran que el objetivo principal es concienciar a la población sobre los riesgos que los productos representan para la salud y la seguridad pública, además de advertir sobre las consecuencias legales.

Por ello, recomienda verificar previamente la legalidad de los productos adquiridos en Paraguay y respetar los límites establecidos por la legislación brasileña para el ingreso de mercaderías.

Nuevo sistema de control

Desde febrero este año, la Receita Federal implementó un nuevo sistema de fiscalización en la cabecera brasileña del Puente de la Amistad, principal paso fronterizo entre Paraguay y Brasil. La medida apunta a combatir el denominado “contrabando hormiga”.

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Mediante este nuevo método de control, verifican el cumplimiento de la cota de compras de hasta 500 dólares por persona y cruzan datos de los viajeros para analizar la frecuencia de los cruces fronterizos. También controlan que los productos transportados no sean repetidos.

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A partir de estos criterios, la Receita Federal busca determinar si las mercaderías ingresadas tienen carácter de uso personal o si están destinadas a fines comerciales.