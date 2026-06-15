Presunto líder de asaltantes conforma “grupo pesado” dentro del penal y provoca requisa

El operativo de requisa se realizó a tempranas horas de este lunes y fue ejecutado por el Grupo de Requisa y Apoyo Penitenciario (GRAP), con apoyo de un importante contingente de la Dirección de Policía de Alto Paraná y de agentes de la Comisaría Primera.

El comisario principal Arnaldo Irala, jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Dirección de Policía de Alto Paraná, señaló que algunos privados de libertad fueron separados del pabellón y que las autoridades penitenciarias analizan eventuales traslados de internos a otros establecimientos.

Trasladan a más de 100 mujeres de Ciudad del Este al penal femenino de Emboscada

Durante el cateo, los intervinientes encontraron dos teléfonos celulares, numerosas armas blancas artesanales, como cuchillos, lanzas y otros objetos cortopunzantes, además de varias botellas con “chicha”, una bebida alcohólica obtenida mediante la fermentación casera de frutas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El comisario Francisco Rolón, jefe de la comisaría primera, explicó que, considerando la gran cantidad de elementos extraídos de las celdas, el resultado del procedimiento fue positivo. Añadió que el operativo fue ejecutado a pedido del director penitenciario, Joel Durañona, con el objetivo de separar a un recluso identificado como Juan Carlos Gaona García.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gona García es un presunto cabecilla de una banda de asaltantes, recluido hace aproximadamente un mes. “Este interno estaba formando grupos con otros recluidos en ese sector y estaba generando zozobra. Para separarlo del grupo general y desarticular la estructura que estaba conformando, realizamos la requisa correspondiente y su traslado a otro sector”, explicó.

Gaona fue trasladado a un área de aislamiento junto con otros cuatro internos que serían parte de su círculo más cercano. El comisario Rolón afirmó que los mismos estaban formando un grupo pesado con el objetivo de generar inestabilidad dentro del penal.

Conforme a la investigación Gaona estaba conformado un “grupo pesado” dentro del pabellón, por lo que fue retirado del sector y reubicado en otro lugar.

Aguardan cierre de penitenciaría de Ciudad del Este para proyectar construcción de nueva sede policial

Gaona estaba recluido en el pabellón A, donde se encuentran aproximadamente 122 internos. Este sector es considerado de influencia del PCC y, aunque los principales líderes ya fueron trasladados del lugar, aún es vinculado con el citado grupo criminal.

¿Quién es Juan Carlos Gaona?

Juan Carlos Gaona García, de 28 años, fue detenido junto con otras personas tras el millonario asalto a una transportadora ocurrido el pasado 26 de mayo, en el kilómetro 5,5 de Ciudad del Este. El mismo es sindicado de liderar una peligrosa banda de asaltantes y se le atribuyen varios violentos y millonarios atracos.

El grupo supuestamente fue responsable de robos de medicamentos, celulares y grandes sumas de dinero en efectivo en sucesivos asaltos. En su historial criminal figuran seis antecedentes penales, cuatro de ellos por robo agravado registrados en el año 2025.

¿Máxima seguridad?: incautan nuevamente drogas y celulares en la cárcel de Minga Guazú

También cuenta con un antecedente por robo con resultado de muerte, relacionado con el atraco perpetrado el pasado 23 de marzo de este año en el local de la empresa Holding Xtreme Import Export, ubicado en el barrio Obrero de Ciudad del Este, donde fue asesinado el guardia de seguridad Sebastián Alfonzo Amaro, de 51 años.

Igualmente, es sindicado de haber participado en otro robo agravado ocurrido en mayo pasado, tras el cual fue detenido luego de una persecución y un enfrentamiento a tiros con agentes de la Policía.