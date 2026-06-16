Falsos agentes de la Senad interceptan camión de encomiendas y roban mercaderías

El asalto ocurrió este martes, aproximadamente a las 07:50, sobre la avenida Rogelio Benítez, en el barrio Boquerón, frente a una estación de servicio. Un camión de la empresa transportadora MC Group fue interceptado por una camioneta Toyota Hilux de color gris oscuro y un furgón Mercedes-Benz Sprinter, blanco.

Según la denuncia, los delincuentes se hicieron pasar por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) para obligar al conductor, Douglas Martínez Medeiros, a detener la marcha del vehículo.

Acto seguido, anunciaron el asalto y, a punta de armas, redujeron a Martínez y a sus acompañantes, Ángel Samuel Martínez y Matías de Jesús Colmán, a quienes obligaron a subir al vehículo utilizado por los autores.

Los malvivientes se apoderaron de tres conservadoras y unas 35 cajas de mercaderías que contenían productos anabólicos. Posteriormente, abandonaron a las víctimas con el vehículo en la zona del Área 8.

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Asaltados a pocas cuadras de la empresa

Uno de los empleados de la firma, Fredy Gregorio Prieto Gayoso, indicó que los asaltantes interceptaron el rodado poco después de su salida del centro de distribución, ubicado en inmediaciones del Lago de la República.

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El hecho fue denunciado en la Comisaría 1ª y también intervino el personal técnico de la Policía Nacional para iniciar la investigación.