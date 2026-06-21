Incautan casi dos toneladas de marihuana, un arma y vehículos en operativo en la frontera

El procedimiento fue ejecutado por agentes de la Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado de Paraná (FICCO/PR), en conjunto con equipos del Batallón de Choque y del Grupo de Operaciones de la Policía Militar del 14º Batallón, además del Batallón de Policía de Frontera (BPFRON).

La intervención se llevó a cabo en una vivienda ubicada en el barrio Lancaster, luego de que las autoridades recibieran información sobre un supuesto cargamento de drogas que estaba siendo acondicionado en un taller mecánico de la zona.

Durante las primeras diligencias, los agentes interceptaron un vehículo que presentaba indicios de transportar una carga excesiva. En la inspección del automóvil encontraron 201,4 kilogramos de marihuana ocultos en el maletero.

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Posteriormente, los intervinientes realizaron un allanamiento en el inmueble utilizado para el acopio de la droga, donde hallaron otros 1.726,9 kilogramos del estupefaciente, alcanzando un total de 1.928,3 kilogramos de marihuana decomisadas.

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Además de la droga, los agentes incautaron una pistola Taurus G3 calibre 9 milímetros, dos cargadores, 114 municiones, una balanza de precisión de gran porte, un sistema de grabación de imágenes (DVR), tres automóviles —uno de ellos con denuncia de robo y con signos de adulteración de su identificación—, dos motocicletas y 2.936 reales en efectivo.

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El detenido fue trasladado, junto con todas las evidencias incautadas, hasta la sede de la Policía Federal, donde quedó a disposición del Ministerio Público. El sospechoso podría ser procesado por los delitos de tráfico de drogas, adulteración de identificación de vehículo automotor y posesión irregular de arma de fuego.

Se presume que el cargamento de droga fue ingresado desde Paraguay mediante puertos clandestinos.

La FICCO/PR es una fuerza integrada conformada por la Policía Federal de Brasil, la Policía Militar del estado de Paraná y la Secretaría Nacional de Políticas Penales, creada para coordinar acciones contra organizaciones criminales en la región.