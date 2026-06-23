Brasil lanza operativo contra el crimen organizado en la frontera con Paraguay

El despliegue, que reúne a fuerzas de seguridad de los estados de Paraná y Mato Grosso do Sul, se extenderá hasta el próximo 26 de junio e incluye el refuerzo de patrullajes, controles vehiculares, inspecciones y acciones de inteligencia en distintos puntos de la franja fronteriza.

Más de 25 patrulleras participaron del lanzamiento de la operación, que cuenta con efectivos de unidades especializadas de la Policía Militar, la Policía Civil, la Policía Penal de Paraná y las guardias municipales de varias localidades fronterizas.

Durante el lanzamiento del operativo, informaron que en este mes ya fueron incautadas 23,9 toneladas de drogas en el estado de Paraná, principalmente en la frontera con Paraguay, una de las principales rutas utilizadas para el tráfico transfronterizo en la región.

Según explicaron, buscan fortalecer el control territorial y combatir delitos vinculados al tráfico de drogas, armas y municiones, además de recuperar vehículos robados, ejecutar órdenes judiciales y desarticular organizaciones criminales que operan en la zona.

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El secretario de Seguridad Pública de Paraná, Saulo de Tarso Sanson, destacó la importancia del trabajo coordinado entre las distintas instituciones y el uso de inteligencia policial para anticipar acciones delictivas y golpear directamente las estructuras de las organizaciones criminales.

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Datos oficiales de la Policía Militar señalan que, en lo que va de 2026, incautaron 156 toneladas de drogas en todo el estado de Paraná.