Destacan cooperación contra el crimen transnacional al cumplirse 30 años del Comando Tripartito en la Triple Frontera

La ceremonia de celebración de los 30 años y el traspaso de la presidencia del Comando Tripartito se realizaron en el Centro Cultural Mangoré de esta capital departamental, con jefes policiales de Paraguay, Brasil y Argentina. Durante el acto, los representantes de los tres países destacaron la cooperación entre los agentes en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

El Comando Tripartito está integrado por Paraguay, Brasil y Argentina. Actualmente es una división de la Policía Nacional dependiente del Departamento de Acuerdos y Convenios de Cooperación Policial Internacional.

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Se trata de un espacio de cooperación para el fortalecimiento de la seguridad regional, promoviendo acciones conjuntas de inteligencia, prevención y coordinación permanente en la Triple Frontera, consolidando una alianza estratégica basada en la confianza y el trabajo integrado.

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Durante el acto de celebración, Paraguay entregó la presidencia del Comando Tripartito a Argentina. Paraguay presidió el organismo desde enero hasta hoy, periodo en el cual ejecutó 31 expulsiones de extranjeros, entre brasileños y argentinos detenidos en territorio nacional, según expuso el jefe de la división, subcomisario Fabio Santa Cruz.

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Articulación efectiva por 30 años

El jefe del Departamento de Acuerdos y Convenios de Cooperación Internacional, comisario Carlos Duré, destacó que a través del Comando Tripartito existe una confraternidad y cooperación entre los policías de frontera, con una articulación efectiva durante 30 años.

Resaltó que mediante la cooperación se ejecutaron órdenes de captura, allanamientos y procesamiento de informaciones relevantes en materia de drogas, trata de personas, rescate de personas y recuperación de vehículos, entre otros.

“Se crearon mecanismos más rápidos de cooperación. Estamos en un alto nivel de cooperación que vamos a seguir fortaleciendo”, dijo.

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Sobre el principal desafío para la delegación paraguaya, el comisario Duré destacó que existen varias amenazas en la región, principalmente de organizaciones criminales de Brasil que impactan en la seguridad interna de nuestro país, como el PCC, Comando Vermelho y Bala na Cara.

Respecto a los ilícitos, refirió que están en auge las amenazas de asaltos a transportadoras de caudales y entidades financieras. “Estos asaltos para captar recursos indebidos en forma violenta son típicos de facciones muy fuertes. Sin embargo, con estas cooperaciones podemos luchar y paliar el impacto que esto está produciendo”, expresó.

El representante de la delegación argentina, Marcelo Martín Molinas, quien recibió la presidencia del Comando Tripartito, dijo que la Triple Frontera es compleja, por lo que las tareas conjuntas son importantes.

Para Emerson Rodrigues, delegado de la Policía Federal de Brasil, el Comando Tripartito es un ejemplo de cooperación local con resultados positivos. Dijo que la frontera tiene de todo, ya que se compone tanto de personas de bien como de grupos criminales que permiten el tráfico de drogas y armas.

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La delegación paraguaya estuvo conformada por el viceministro de Seguridad Interna, Carlos Benítez, en representación del Ministerio del Interior, y el subcomandante de la Policía Nacional, Feliciano Martínez. Además, estuvieron autoridades policiales locales, representantes internacionales y autoridades locales.