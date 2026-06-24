Buscaban a un hacendado, no lo encontraron y se olvidan de un fusil en la escena

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 del martes, en la colonia 8 de Diciembre a unos 25 kilómetros del casco urbano de Itakyry, al norte de Alto Paraná. Resultaron víctimas Martina Lesme, de 72 años; su hijo Francisco Barreto Cabrera, de 51 años; y un vecino identificado como Santiago Benítez Miranda, de 44 años.

Según el reporte policial, los delincuentes llegaron a bordo de un automóvil blanco, presumiblemente de la marca Toyota, modelo Premio o Allion. Todos estaban vestidos de negro, utilizaban quepis y tapabocas, y portaban armas de fuego largas y cortas.

Las víctimas relataron a los agentes que los desconocidos exigían la entrega de una importante suma de dinero en efectivo que, según ellos, se encontraba guardada en la vivienda. Asimismo, preguntaban insistentemente por Tomás Marín, propietario de una hacienda de la zona.

Se olvidaron de un arma en la escena

Al percatarse de que la persona que buscaban no se encontraba en la vivienda, los asaltantes huyeron. En su apresurada fuga, dejaron abandonado un arma larga tipo fusil de fabricación casera, y un tapabocas azul.

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Posteriormente, agentes policiales acudieron al sitio y procedió a levantar las evidencias. También fueron convocados agentes del Departamento de Investigaciones de San Alberto y peritos de Criminalística para realizar el trabajo técnico.

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El caso fue comunicado al fiscal de turno de Minga Porã, Fidel Godoy Florentín.