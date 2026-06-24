ABC en el Este
24 de junio de 2026 a la - 09:43

Buscaban a un hacendado, no lo encontraron y se olvidan de un fusil en la escena

Estructura de madera verde con silla azul y silla roja, puerta entreabierta, interior oscuro con mueble visible.
La vivienda asaltada por el grupo armado en Itakyry.Gentileza

ITAKYRY. Cuatro hombres armados irrumpieron en un establecimiento rural en busca de un hacendado de la zona. Al no encontrarlo, huyeron con las manos vacías, pero abandonaron un fusil de fabricación casera.

Por ABC Color

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 del martes, en la colonia 8 de Diciembre a unos 25 kilómetros del casco urbano de Itakyry, al norte de Alto Paraná. Resultaron víctimas Martina Lesme, de 72 años; su hijo Francisco Barreto Cabrera, de 51 años; y un vecino identificado como Santiago Benítez Miranda, de 44 años.

Según el reporte policial, los delincuentes llegaron a bordo de un automóvil blanco, presumiblemente de la marca Toyota, modelo Premio o Allion. Todos estaban vestidos de negro, utilizaban quepis y tapabocas, y portaban armas de fuego largas y cortas.

Las víctimas relataron a los agentes que los desconocidos exigían la entrega de una importante suma de dinero en efectivo que, según ellos, se encontraba guardada en la vivienda. Asimismo, preguntaban insistentemente por Tomás Marín, propietario de una hacienda de la zona.

Se olvidaron de un arma en la escena

Al percatarse de que la persona que buscaban no se encontraba en la vivienda, los asaltantes huyeron. En su apresurada fuga, dejaron abandonado un arma larga tipo fusil de fabricación casera, y un tapabocas azul.

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Un fusil negro apoyado sobre un fondo oscuro con una mascarilla azul a la izquierda, en el interior de un vehículo.
Los delincuentes abandonaron en el lugar un arma de fabricación casera.

Posteriormente, agentes policiales acudieron al sitio y procedió a levantar las evidencias. También fueron convocados agentes del Departamento de Investigaciones de San Alberto y peritos de Criminalística para realizar el trabajo técnico.

El caso fue comunicado al fiscal de turno de Minga Porã, Fidel Godoy Florentín.