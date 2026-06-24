Asaltan a presunto pasero y roban mercaderías que iban a ser llevadas al Brasil

De acuerdo con el informe de la Comisaría 6ª, la víctima fue identificada como Robert Gabriel Acosta Sosa (31), quien se desempeñaba como encargado de la vivienda donde estaban almacenados los productos.

Según el comisario Jorge López, Acosta llegó a la vivienda y cuando se disponía a abrir fue interceptado por tres hombres armados.

Los asaltantes, que vestían chalecos y portaban armas largas, exigieron al encargado que les indicara dónde estaban las cajas. Una vez dentro de la vivienda, se apoderaron de cinco volúmenes que contenían aparatos electrónicos, perfumes y medicamentos, cuyo valor aún se desconoce.

Además, los delincuentes, para evitar que se reportara rápido a la Policía, despojaron a la víctima de un celular Xiaomi Redmi 15C, para darse a la fuga a bordo de un automóvil blanco, presumiblemente un Toyota Premio.

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La denuncia fue presentada horas después por la propietaria de la vivienda, Liz Griselda Ayala Andino, ante la Comisaría 6ª de Presidente Franco. La víctima manifestó que en el transcurso de este miércoles presentará la grabación de circuito cerrado.

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El caso fue comunicado a la fiscal de turno, Viviana Sánchez, para iniciar las diligencias investigativas.