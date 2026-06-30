Ampliarán operaciones en el Puente de la Integración: sepa qué tipo de vehículos podrán circular

La Receita Federal de Foz de Iguazú anunció nuevas medidas para ampliar gradualmente la utilización del Puente de la Integración. La determinación fue tomada tras varias reuniones.

Entre los principales avances se encuentra la disposición de que los vehículos utilizados para el transporte de cargas menores deberán ingresar y cruzar sin carga (en lastre) exclusivamente por el Puente de la Integración, de 07:00 a 19:00. Posteriormente, estos vehículos deberán retornar con carga por el Puente de la Amistad.

Puente de la Integración: así se reorganizará el tránsito desde agosto

“La medida contribuirá a reorganizar el flujo entre ambos puentes, reducir la concentración de vehículos en el Puente de la Amistad y mejorar la eficiencia logística en la frontera”, señala el informe de la Receita.

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El nuevo cronograma también amplía el uso del Puente de la Integración para ómnibus de transporte urbano internacional, buses de turismo contratados y líneas internacionales regulares, además de extender el horario para el cruce de camiones sin carga.

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La Aduana de Foz de Iguazú viene preparándose para la futura operación integral del puente, incluso con la planificación de equipos que trabajarán bajo un régimen de 24 horas.

Sin embargo, la utilización plena de la infraestructura para el transporte de cargas de gran porte aún depende de la conclusión de las obras del lado paraguayo, especialmente del acceso vial destinado a desviar el tránsito pesado del área urbana de Presidente Franco.

Actual funcionamiento de la pasarela

Actualmente, el Puente de la Integración solo opera durante la noche con el paso de camiones vacíos (primera fase), habilitado desde diciembre pasado, y de ómnibus de turismo de larga distancia (segunda fase), vigente desde enero pasado. En las últimas reuniones no se logró un consenso para ampliar las operaciones de la pasarela internacional que une Presidente Franco con Foz de Iguazú.

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La habilitación plena del Puente de la Integración es fundamental para aliviar la sobrecarga del Puente Internacional de la Amistad. Por esta pasarela circulan diariamente cerca de 43.000 vehículos y 93.000 personas, según la Investigación de los Puentes Internacionales de la Triple Frontera 2024.