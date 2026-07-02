Cae presunto asaltante de minimercado: tenía tres órdenes de captura y dos antecedentes

El detenido fue identificado como Andherson Alfredo Prieto Figueredo, de 21 años. El presunto delincuente registra tres órdenes de captura: por robo, con medidas alternativas de prisión domiciliaria dictadas en 2021; por homicidio doloso, emitida en mayo de 2025; y por robo agravado, relacionado con el atraco ocurrido el pasado 12 de junio. Además, posee dos antecedentes por hurto agravado, ambos correspondientes al año 2023.

Prieto Figueredo fue localizado en una vivienda del asentamiento Belén, en el barrio Che La Reina de Ciudad del Este. En su poder fueron halladas 51 dosis de presunta cocaína tipo crack, con un peso aproximado de 17,8 gramos, y 2,6 gramos de marihuana.

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De la vivienda también se incautaron cuatro teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, un cartucho calibre 9 milímetros sin percutir, un chaleco antibalas y varias prendas de vestir.

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El fiscal Osvaldo Zaracho acompañó el allanamiento, autorizado por la jueza penal de garantías de Ciudad del Este, Cinthia María Garcete, en el marco de la investigación por el robo agravado en perjuicio del local comercial Ben Market, ocurrido en junio pasado en el barrio Ciudad Nueva de esta capital departamental.

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En aquella ocasión, dos asaltantes se alzaron con aproximadamente dos millones de guaraníes que se encontraban en la caja registradora.

El robo había sido captado por cámaras de circuito cerrado, cuyas imágenes fueron utilizadas por los investigadores para identificar al presunto autor, quien ahora se encuentra detenido.