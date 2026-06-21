Mons. Valenzuela denuncia los títulos falsos, los robos, la pobreza y la “mafia de los pagarés”

“Hoy escuchamos cuántos títulos falsos van apareciendo. ¿Cómo uno tiene ese valor de tener un título falso?”, cuestionó el obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, durante su prédica de la misa dominical de las 07:00 en la Basílica Santuario. Advirtió sobre la gravedad de ejercer una profesión sin la preparación correspondiente.

Monseñor Valenzuela afirmó que este tipo de hechos no solo afectan a quienes son engañados, sino también a las propias familias de los involucrados. Resaltó que cuando se descubren actos de corrupción o conductas deshonestas, muchas veces los hijos y familiares terminan sufriendo las consecuencias, enfrentando la vergüenza y el señalamiento social.

También mencionó la problemática de la “mafia de los pagarés” y los constantes hechos de corrupción que afectan a numerosos ciudadanos. Según expresó, muchas personas viven angustiadas por situaciones económicas, deudas y abusos que terminan golpeando directamente a los sectores más vulnerables.

En ese contexto, lamentó que en Paraguay se sigan atravesando momentos tan difíciles y criticó los constantes casos de irregularidades que salen a la luz.

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Robos y falta de honestidad

En otro momento de su mensaje, el obispo hizo referencia a los robos y a la falta de honestidad que observa en distintos ámbitos de la sociedad. Señaló que estas conductas deterioran la convivencia y contribuyen a generar un clima de inseguridad y desconfianza.

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Recuperación de valores

Durante su homilía, insistió en la necesidad de recuperar los valores morales, patrióticos y cristianos. Consideró que el respeto, la honestidad y el compromiso con el bien común son fundamentales para reencauzar el rumbo de nuestra vida y construir un país más justo.

Actuar correctamente, sin miedo

“Necesitamos recuperar nuestros valores”, enfatizó, al tiempo de pedir a los fieles que no tengan miedo de actuar correctamente ni de defender aquello que consideran justo.

Agregó que quienes obran con rectitud no deben temer, sino mantenerse firmes en sus convicciones. Monseñor Valenzuela recordó que el verdadero valor no consiste en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo con fe y confianza en Dios.

En el marco del Año Jubilar Franciscano, invitó a los presentes a seguir el ejemplo de San Francisco de Asís, quien enfrentó las dificultades y los temores de su tiempo apoyado en su profunda fe cristiana.

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