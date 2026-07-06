Robo a casa de cambios: entregan imágenes del Centro de Monitoreo Municipal a la Policía

Mediante el suministro de imágenes y el análisis técnico de los registros captados por el sistema de videovigilancia, se aportó información de gran valor para el avance de las diligencias en la investigación del robo.

Gracias al análisis de las grabaciones, fue posible identificar varios vehículos de interés para la investigación, así como obtener las matrículas de algunos de ellos, elementos que contribuirán al proceso investigativo.

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Además de facilitar el acceso a las imágenes captadas por las cámaras municipales, el equipo técnico colaboró en el seguimiento de los desplazamientos de los vehículos analizados, proporcionando información que permitirá fortalecer las tareas de investigación desarrolladas por la Policía Nacional.

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Mediante el Centro de Monitoreo, la Municipalidad de Ciudad del Este busca contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, brindando apoyo a la Policía Nacional.

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Durante el robo ocurrido ayer entre la tarde y la noche, dentro de la galería denominada Lai Lai Center, un grupo armado presuntamente redujo a los guardias de seguridad e ingresó a varios locales comerciales, entre ellos cuatro casas de cambio. De una de ellas sustrajo una millonaria suma de dinero, al igual que de la oficina administrativa.

Sospechan complicidad de los guardias

Para la Policía Nacional, existen varios indicios que hacen suponer que los guardias privados de la galería estarían implicados en el atraco. Los detenidos son Asalio Aguayo Núñez (51), Antoliano Saucedo Aquino (61), Enrique Paredes (26) y Daniel Ernesto Franco Franco (33).

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De la oficina administrativa fueron sustraídos G. 25.000.000 y US$ 32.000, mientras que de la casa de cambios denominada Más Cambios se llevaron aproximadamente otros US$ 20.000. De los demás locales no fueron sustraídos valores.