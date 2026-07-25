Todo listo en Naranjal para una nueva edición de la Fiesta de la Costilla

La organización prepara 170 costillares vacunos enteros, con un peso promedio de 30 kilos cada uno. A esta cantidad se sumará el asado a la estaca, con lo que la cantidad total previsto ronda los 7.000 kilos.

La preparación comenzó este sábado con la condimentación de los costillares. Para la tarea se utilizarán aproximadamente 200 kilos de sal, 20 kilos de ajo y 10 kilos de diferentes especias.

Cada costillar, con un costo de G. 4 millones, tiene capacidad para aproximadamente 20 a 30 personas. El menú incluye mandioca, ensalada, sopa, postres y bebidas. La cocción se realiza a fuego lento, a las brasas, durante ocho a diez horas.

Moviliza a cientos de colaboradores

Según el programa de la organización, el fuego será encendido a las 4:00 de este domingo por unos 30 voluntarios que estarán a cargo de la cocción de los costillares, mientras que otros 10 trabajarán en el asado a la estaca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En total, la realización de la fiesta movilizará a unos 230 colaboradores, entre voluntarios y personas encargadas de las distintas tareas logísticas y gastronómicas. Además, este año, como antesala del gran almuerzo, tienen prevista la primera edición de la Costilla Run, una corrida de 5 kilómetros por las calles y avenidas de la ciudad. Todo lo recaudado será destinado a fines benéficos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Costillares agotados

Los 170 costillares completos ya fueron vendidos con anticipación, debido a la alta demanda que caracteriza a esta celebración. No obstante, quienes no hayan realizado una reserva todavía podrán acceder a una opción de asado a la estaca durante la jornada.

La porción está prevista para cuatro personas y tendrá un costo de G. 150.000. La compra podrá realizarse directamente el día del evento.

¿Cómo llegar a Naranjal?

Naranjal se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros de Ciudad del Este. Para llegar desde la capital de Alto Paraná, una de las principales alternativas es utilizar la ruta PY06, conectada con la ruta PY02, y continuar posteriormente hacia el distrito.

Otra opción consiste en tomar la ruta departamental D063, que conecta Los Cedrales con Santa Rosa del Monday, hasta llegar a la ruta PY06, en las inmediaciones de Santa Rita. Desde allí se debe continuar por la misma vía hasta el desvío que conduce hacia Naranjal.