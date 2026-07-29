A días de la apertura ampliada del Puente de la Integración, denuncian desinformación y falta de planificación

A cinco días de la implementación de una nueva etapa de la apertura del Puente de la Integración, que une Presidente Franco con Foz de Iguazú, persiste la preocupación por la posible sobrecarga vehicular en el distrito franqueño, considerando que no se realizaron adecuaciones importantes en calles y avenidas.

La falta de comunicación con las autoridades locales impide una planificación previa para garantizar la fluidez del tránsito. El concejal municipal Lucio Vera (PLRA) cuestionó la ausencia de información oficial sobre los posibles cambios en el sentido de circulación de varias arterias.

Explicó que, debido a la falta de claridad respecto a la nueva fase del Puente de la Integración, solicitó una reunión de trabajo con el cónsul paraguayo en Foz de Iguazú, Moisés Quintana.

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“En esa reunión nos dieron algunas informaciones, pero todavía hay muchas cosas que aclarar”, afirmó el edil, al resaltar la falta de información para los franqueños.

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El concejal explicó que, aunque se habla de la habilitación del transporte urbano internacional de pasajeros, no se informó oficialmente qué empresas estarán autorizadas para operar ni cómo se organizarán los itinerarios y horarios. “La habilitación de los itinerarios y la frecuencia de horarios deben ser aprobadas por la Intendencia y la Junta Municipal”, sostuvo.

La nueva fase de la apertura del segundo puente entre Paraguay y Brasil en Alto Paraná contempla la ampliación de los horarios para los vehículos ya habilitados y la incorporación de nuevos tipos de rodados.

Puente de la Integración: con nueva fase, crece la preocupación por posible sobrecarga

Actualmente, el Puente de la Integración solo opera durante la noche con el paso de camiones vacíos (primera fase), habilitado desde diciembre pasado, y de ómnibus de turismo de larga distancia (segunda fase), vigente desde enero pasado.

Con el nuevo cronograma, que entrará en vigencia el 3 de agosto de 2026, el funcionamiento del Puente de la Integración incluirá el transporte de cargas menores. Además, permitirá el paso del transporte urbano internacional de pasajeros (línea Presidente Franco–Foz de Iguazú).

También habilitará la circulación durante las 24 horas del transporte de pasajeros en servicio de circuito cerrado y de las líneas internacionales regulares.

Finalmente, el horario para el cruce de camiones vacíos por el Puente de la Integración será ampliado y pasará a ser de 20:30 a 05:00.

Sentidos de calles y avenidas

Uno de los principales cuestionamientos de los vecinos es la posibilidad de modificar el sentido de circulación de calles y avenidas principales, como la avenida Bernardino Caballero, sin la debida consulta o notificación a las autoridades locales.

“Hasta ahora, ni la Municipalidad ni la Junta Municipal fueron notificadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre un decreto presidencial o una resolución al respecto”, manifestó Vera.

La información que manejan los frentistas es que la avenida Bernardino Caballero pasaría a estar bajo administración del MOPC para convertirse en una vía de sentido único, aunque esta versión aún no fue confirmada oficialmente. Pese a ello, tanto la Intendencia como la Junta Municipal ya expresaron su rechazo a esa eventual medida.

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Falta una pasarela peatonal

Desde hace varios años, los gremios, pobladores y autoridades locales solicitan al MOPC la ampliación de las avenidas Monday y Bernardino Caballero para soportar el incremento del tránsito generado por el Puente de la Integración. Sin embargo, las obras nunca fueron ejecutadas.

Otra preocupación de las autoridades franqueñas es la falta de una pasarela peatonal en las inmediaciones de las escuelas ubicadas cerca del acceso al puente.

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El 2 de junio pasado, el concejal Lucio Vera presentó una minuta solicitando informes al MOPC sobre el proyecto de construcción de esta infraestructura, que debía ser levantada frente a la zona primaria y al Corredor Metropolitano del Este, conforme al compromiso asumido por la ministra Claudia Centurión.

“Peticiono que la Junta Municipal deje constancia de que la Municipalidad de Presidente Franco deslinda toda responsabilidad legal por cualquier hecho civil o penal derivado de un accidente que pudiera producirse como consecuencia de la falta de dicha infraestructura de seguridad”, refiere la minuta.