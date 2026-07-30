IPS se blinda para evitar pago a jubilados “fantasmas”

El Instituto de Previsión Social (IPS) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) dieron pasos firmes para renovar su Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. La medida apunta a sostener un flujo mensual de datos sobre personas fallecidas, un mecanismo clave para erradicar pagos indebidos, optimizar el gasto administrativo y proteger los recursos de los jubilados.

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La urgencia de estos controles radica en la masiva y creciente masa poblacional que administra la previsional. Según los últimos reportes oficiales de junio del 2026, el IPS cuenta con una población protegida total que supera los 1.747.886 de asegurados. Esto representa un aumento del 6,7% en comparación con el año anterior.

La urgencia de controles frente a la vulnerabilidad histórica

Desde el IPS reconocieron una problemática estructural largamente postergada en la previsional: la vulnerabilidad en los controles de fe de vida y supervivencia.

Históricamente, los sistemas de seguridad social en Paraguay han sufrido desvíos presupuestarios y filtraciones financieras debido a la lentitud en la actualización de registros de defunción. Desde el seguro social aseguran que la renovación de este convenio no es meramente un acto administrativo de rutina, sino una necesidad imperativa de fiscalización para evitar el vaciamiento hormiga de los fondos previsionales mediante el cobro irregular de haberes a nombre de personas fallecidas.

Claves del acuerdo que evitará el pago a jubilados fantasmas

Intercambio mensual automatizado: Se institucionaliza la remisión periódica de registros de óbitos desde el TSJE hacia el IPS.

Sostenibilidad financiera: Al cortar de raíz los pagos indebidos, se logra un alivio financiero directo para la caja de jubilaciones, bajo el amparo legal de la Ley N.º 98/92.

Resguardo normativo y seguridad: Las autoridades del TSJE garantizaron que el trasvase de datos cumplirá estricta y formalmente con la Ley N.º 6534/2020 de Protección de Datos Personales .

Gestión por resultados: Se fijará la designación de puntos focales específicos en ambas entidades para asegurar que los canales de comunicación operen sin burocracia ni demoras.

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Si bien el acuerdo representa un avance significativo hacia la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos, el verdadero desafío para el IPS radicará en la eficacia y rapidez con la que procese estos datos. La modernización tecnológica y la interoperabilidad estatal permanente, continúan siendo la única garantía real para blindar el sistema previsional contra la negligencia administrativa y la corrupción.