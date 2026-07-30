Ñamanorõ ñamanone: PLRA debe G. 1.571 millones al IPS

El martes último, el presidente del PLRA, Alcides Riveros, convocó a una sesión presencial del Directorio. La reunión fue llamada con total hermetismo, sin dar aviso a los medios de prensa y sin transmisión digital.

En dicho contexto, Riveros informó que junto a la Directora Jurídica del PLRA, Lorena Segovia, están elaborando un informe detallado sobre la delicada situación financiera de la agrupación presidida por Efraín Alegre del 2016 al 2023. Pidió más tiempo para presentarla oficialmente.

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Pero a grandes rasgos, Riveros dijo que el PLRA actualmente tiene 200 demandas y por ahora solo tienen un resumen de unas 50.

Subrayó que hay demandas en que han pagado todo el capital; otras en las que se han cobrado intereses punitorios y moratorios.

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Agregó que la agrupación también tiene un embargo de casi G. 19.553 millones en la Justicia Electoral, ente encargado de transferir el aporte y el subsidio electoral a los partidos políticos tras las elecciones.

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Riveros señaló que se han pagado desde el año 2018 un total de G. 56.000 millones en embargos, además de los G. 19.000 que siguen embargados en la Justicia Electoral.

Deuda a la previsional

“A más de eso, para informarles, el partido debe en IPS G. 1.571 millones”, sentenció Riveros sin agregar más detalles.

Agregó que otro pasivo de préstamos en los bonos del 2018 se debe G. 5.205 millones y en bonos del 2021 un total de G. 8.220 millones.

Guiño de Riveros a liberocartista

Durante su alocución, Riveros elogió al senador liberocartista Dionisio Amarilla al señalar que durante su gestión como tesorero se tienen “todos los recibos”.

El equipo de Amarilla difundió entre los asistentes un archivo excel con los detalles de los embargos en este enlace.

En cuanto a los fondos “a reponer” al ente de formación y capacitación del PLRA, el Instituto José P. Guggiari, Riveros dijo que se adeuda G. 1941 millones.

“Más o menos unos G. 30.000 millones de la deuda del partido”, finalizó Riveros.

Por su parte, Dionisio Amarilla pidió el uso de la palabra y propuso exhibir todos estos datos. Se jactó que durante la campaña electoral denunció en reiteradas ocasiones a la mafia de los bonos partidarios.