Tras negativa de los padres, jueza ordena vacunar a tres menores en Presidente Franco

El caso generó una gran polémica en Presidente Franco, debido a la oposición del padre de los niños, quien además utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo a las vacunas y desafiar públicamente a las autoridades sanitarias.

Incluso, llegó a manifestar que prefería estar “primero muerto” antes que permitir la aplicación de lo que calificó como “vacunas dudosas” a sus hijos.

Los menores, de 4 meses, 7 y 8 años, tenían el esquema nacional de vacunación incompleto. Según antecedentes, funcionarios de la Unidad de Salud Familiar (USF) del barrio San Miguel realizaron reiteradas visitas al domicilio familiar para intentar dialogar con los padres y explicar la importancia de la inmunización, pero en todas las ocasiones fueron tratados hostilmente.

Ante esta situación, el caso fue comunicado a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni) de Presidente Franco, a cargo de Balbina Almada. En esta instancia, las funcionarias tampoco fueron bien recibidas por los padres de los niños.

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Ante negativa, causa fue remitida a la Defensoría

Posteriormente, la causa fue remitida a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, donde el defensor público Emilio González intentó nuevamente una solución. Al no obtener resultados, promovió una medida cautelar de protección ante el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia.

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La jueza de la Niñez, Milta Bobadilla explicó que, antes de adoptar una decisión, se convocó a los padres para conocer los motivos de su negativa y se ordenaron diligencias para verificar la situación sanitaria de los menores.

“Se recibieron informes de la Décima Región Sanitaria y del Hospital Regional de Presidente Franco, mediante los cuales se constató que los niños tenían el esquema nacional de vacunación incompleto”, explicó la magistrada.

Bobadilla mencionó que la intervención judicial se dio además en un contexto de brote de varicela registrado en Presidente Franco, situación que motivó la activación de los protocolos sanitarios.

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“El defensor público, tras recibir el reporte de la CODENI, solicitó una medida cautelar de protección a fin de ordenar la vacunación de estos niños para protegerlos de estos virus”, manifestó.

Juzgado intimó a los padres a cumplir con esquema de inmunización

Finalmente, el Juzgado resolvió intimar a los padres a cumplir con el esquema de inmunización, advirtiéndoles que, en caso de desacato, el expediente sería remitido al Ministerio Público.

Ante esta situación, los padres se vieron obligados a que sus hijos accedan al derecho de recibir la cobertura sanitaria prevista por el Estado.

Las autoridades recordaron que la vacunación forma parte de los derechos fundamentales de los niños y constituye una obligación legal de los padres o responsables.