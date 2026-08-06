Millonario asalto en local de venta y reparación de celulares en el Abasto de Ciudad del Este

Las cámaras del circuito cerrado de un local captaron el momento en que uno de los delincuentes ingresa al negocio denominado Heber Cell y, a punta de arma de fuego, reduce al dueño.

La víctima, identificada como Heber Fernando Díaz Cardozo, se vio obligado a entregar la recaudación correspondiente a los servicios de cobranza que ofrece el negocio, que totalizó la suma de G. 58 millones, además de tres teléfonos celulares Samsung: un S24 Ultra, un M12 y un A15. Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon en una motocicleta por la avenida General Bernardino Caballero.

Rastreo los llevó hasta el barrio Remansito

Minutos después, mediante el sistema de rastreo GPS de uno de los aparatos robados, la víctima logró ubicar la señal en un pasillo del Sector IV del barrio Remansito. En el sitio fueron recuperados dos de los celulares robados, que estaban envueltos en una remera de color rojo.

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno y al Departamento de Investigaciones de Delitos para iniciar las diligencias investigativas.

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