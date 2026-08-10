Condenan a 16 años de prisión a un hombre por abuso sexual de su hija de 6 años y su hijastra de 7

El juicio oral que concluyó con la condena a 16 años de pena privativa de libertad del procesado se desarrolló ante el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Flavia Lorena Recalde e integrado por Evangelina Villalba y Lourdes Morínigo.

Durante el juicio, la fiscala Viviana Sánchez representó al Ministerio Público y presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales para demostrar la responsabilidad del acusado. Tras analizar el conjunto de elementos probatorios, el Tribunal emitió el fallo condenatorio por abuso sexual.

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Según los antecedentes del caso, los hechos, consistentes en manoseos de índole sexual, comenzaron en noviembre de 2017, en una vivienda ubicada en Presidente Franco, Alto Paraná, cuando las víctimas tenían 6 y 7 años. Tras el fallecimiento de la madre, las niñas quedaron bajo el cuidado del hombre, quien, según la acusación fiscal, habría aprovechado esa situación para cometer los abusos.

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Las víctimas son huérfanas

La investigación se inició luego de que una de las niñas relatara lo ocurrido a una vecina, quien posteriormente presentó la denuncia.

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La mujer también declaró que, antes de fallecer, la madre de las menores le había manifestado que su pareja abusaba de ellas y que incluso había comunicado la situación a agentes policiales, aunque posteriormente pidió que no se prosiguiera debido a las amenazas recibidas.

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Como pruebas se incorporaron las evaluaciones psicológicas de las víctimas, informes médico-forenses, testimonios y antecedentes de la denuncia previa.

El Tribunal de Sentencia valoró estos elementos para condenar al hombre a 16 años de prisión por abuso sexual en niños.