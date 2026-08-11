Minga Guazú: funcionarios municipales reclaman pago de cuatro meses de salario

Larissa Alarcón, una de las funcionarias de la Municipalidad de Minga Guazú que participó en la movilización, explicó que decidieron salir a manifestarse tras acumularse cuatro meses de salarios impagos. Según dijo, ayer fueron informados de que la comuna no cuenta con recursos para hacer frente al pago de los haberes pendientes.

Los trabajadores sostienen que el atraso salarial se agravó tras las últimas elecciones internas partidarias, en las que el intendente Diego Ríos (ANR-FR) perdió la disputa por la candidatura.

Según denunciaron, la mayoría acumula hasta cuatro meses de salarios pendientes de pago, mientras que algunos funcionarios cercanos al jefe comunal continuarían percibiendo sus haberes con mayor regularidad.

La crisis, según Alarcón, también afecta el funcionamiento de la Municipalidad, ya que ni siquiera cuentan con productos de limpieza, agua para los bebederos y combustible para el desarrollo de las tareas municipales y la atención de diferentes servicios, como las denuncias que reciben en la Codeni.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante los reclamos, los concejales municipales informaron a los funcionarios que aprobaron una minuta para solicitar un informe sobre el uso de los recursos destinados al pago de salarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El intendente Diego Ríos había sido electo con la chapa de Yo Creo, pero rápidamente se incorporó al movimiento Honor Colorado. Este año abandonó ese sector y pasó a Fuerza Republicana, desde donde buscó el “rekutu”. Sin embargo, en las internas partidarias fue derrotado por César Paredes (ANR-cartista).

Intentamos obtener la versión del intendente Diego Ríos sobre los reclamos y las denuncias formuladas por los funcionarios, pero no respondió nuestras llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al tema.