Dos de diez intendentes colorados que buscaban el rekutu no pasaron las internas en Alto Paraná

Los dos intendentes colorados que no superaron las internas son Nelson Cano, de Honor Colorado, en Hernandarias, y Diego Ríos, de Fuerza Republicana, en Minga Guazú. En el caso de Cano, quedó en segundo lugar, mientras que Ríos incluso se ubicó en el tercer puesto.

Cano había llegado al cargo por el movimiento Yo Creo, pero luego pasó a las filas del Partido Colorado, transitando por varios movimientos. Para estas internas se postuló por Honor Colorado, con el que buscó un segundo período, pero no logró superar la primera prueba. Quedó en segundo lugar con 4.804 votos, que corresponden al 29,98% de los sufragios.

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En este distrito resultó vencedor Óscar Melli González, del movimiento Hernandarias Se Levanta, quien obtuvo un total de 5.945 votos, equivalentes al 37,10%. En tercer lugar quedó el otro candidato de Honor Colorado, Jhon Florentín, con 3.791 votos (23,66%); en cuarto lugar se ubicó Nilda Venialgo, de Causa Republicana, con 557 votos (3,48%); y en último lugar, Adriana Monzón, de Innovación Colorada, con 377 votos (2,35%).

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En la ciudad de Hernandarias hubo una participación del 51% de los colorados, con un total de 16.024 votos. La jornada se desarrolló sin incidentes.

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En Minga Guazú, Diego Ríos, quien también buscaba su segundo período por el Partido Colorado a través del movimiento Fuerza Republicana, no pasó las internas, ya que quedó en tercer lugar con 2.267 votos (15,97%), siendo superado por Carolina Coronel, del movimiento Gestión y Trabajo, quien quedó en segundo lugar con 3.127 votos (18,71%). En este distrito resultó ganador el candidato de Honor Colorado, el concejal departamental César Paredes, con 6.470 votos (38,75%).

En cuarto lugar quedó Laura Barreto, también de Honor Colorado, con 2.338 votos (14%); en quinto lugar se ubicó la concejal municipal Blanca Riquelme, del movimiento Nueva Generación Colorada, con 1.536 votos (9,20%); y en último lugar quedó Rodrigo Ríos Coronel, de Colorado Añetete, con 252 votos (1,51%).

En Minga Guazú hubo 46.14% de participación de los colorados llegando a 16.695 votos.

Ocho intendentes colorados van por el rekutu

Los otros ocho intendentes que van por el rekutu y salieron victoriosos en las internas coloradas son: Edgar Torres (ANR-Honor Colorado), de Santa Rita, con 4.460 votos (52,8%);Teófilo Báez (ANR-Honor Colorado), de Tavapy, con 1.437 votos (57,76%) y Fátima Doermer (ANR-Honor Colorado), de Santa Fe del Paraná, con 1.501 votos (57,07%).

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La lista de los que buscan el rekutu sigue con Valdecir Pelizza (ANR-Honor Colorado), de San Cristóbal, quien fue candidato único y legitimó su candidatura con 2.424 votos (99,26%); Miguel Soria (ANR-Honor Colorado), de Itakyry, con 3.713 votos (59,92%); Nanci Algarín (ANR-Honor Colorado), de Mbaracayú, con 991 votos (53,63%); Rafael Ramírez (ANR-Honor Colorado), de Ñacunday, con 807 votos (39,14%); y Everaldo Acosta (ANR-Honor Colorado), de Juan E. O’Leary, con 1.828 votos (43,87%).

Otros dos actuales intendentes no colorados del Alto Paraná también buscan su reelección y legitimaron su candidatura en la víspera ya que son candidatos únicos.

En Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica, de Yo Creo, legitimó ayer su candidatura, al igual que Elvio Coronel, de la Alianza Mallorquina, en Juan León Mallorquín.