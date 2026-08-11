Motochorros asaltan estación de servicios y se llevan G. 23 millones

El atraco ocurrió a las 02:10, en la estación de servicios PUMA, ubicada sobre la avenida Julio César Riquelme, en el kilómetro 7, lado Monday, barrio Ciudad Nueva.

Según la denuncia, los presuntos autores fueron dos hombres, quienes llegaron a bordo de una motocicleta de color azul, tipo sport, presumiblemente de la marca Kenton, modelos GTR o Star NT.

Uno de los sospechosos, desenfundó un revólver y dieron la voz de asalto al playero Carlos Tandi (24), a quien obligaron a ingresar en la oficina administrativa. Allí, se apoderaron de la recaudación de la jornada anterior, consistente en G. 23 millones, guardados en un mueble.

Tras concretar el robo, los delincuentes huyeron del lugar a bordo de la motocicleta y la víctima reportó el caso a través de una llamada al sistema 911.

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En el lugar fueron convocados agentes del Departamento de Investigaciones, además de personal de Criminalística, para iniciar el trabajo investigativo.