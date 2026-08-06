Radiografía del Puente de la Amistad: el verdadero volumen del tránsito de vehículos y personas

El estudio fue desarrollado por el Centro Universitario Dinámica de las Cataratas (UDC) y elaborado intelectualmente por el vicerrector de la institución, profesor doctor Fábio Hauagge do Prado. Además, contó con la coordinación del cuerpo docente. El resultado arrojó cifras en diversos aspectos que pueden servir de base para la toma de decisiones sobre estrategias de conexión regional internacional.

Además del intenso tráfico de vehículos de diversas categorías, por el puente también transitan miles de peatones todos los días. Se analizó el paso de vehículos y personas tanto en el sentido Paraguay-Brasil como Brasil-Paraguay.

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El levantamiento de datos se realizó durante un período de 102 horas ininterrumpidas, comprendidas entre los días 30 de octubre y 3 de noviembre de 2025. Durante ese período fueron contabilizados un total de 217.487 vehículos.

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En el promedio diario se encontró que el 30 de octubre fue el día con mayor circulación de vehículos, con un total de 31.897 unidades. Mientras tanto, el mayor flujo general por hora fue de 4.099 vehículos, registrado entre las 15:00 y las 15:59.

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Motocicletas, las más frecuentes

Durante los cinco días de estudio, las motocicletas, categoría que incluye a los mototaxis, fueron los vehículos más frecuentes, con un total de 95.165 unidades (43,8%), seguidas por los automóviles, con 88.819 unidades (40,8%), y las furgonetas, con 16.116 unidades (7,4%). Igualmente, circularon 11.491 taxis (5,3%), 4.741 camiones (2,2%) y 1.155 ómnibus (0,5%).

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El análisis también reveló que, en cuanto al origen de los vehículos, Paraguay fue el país con mayor número de unidades durante el período analizado, con 135.744 vehículos, seguido de Brasil, con 73.152 unidades; Argentina, con 3.582; y otras nacionalidades, con 268 vehículos que cruzaron la frontera durante el período analizado.

¿Más circulación hacia Paraguay o hacia Brasil?

Otro dato llamativo del estudio es que no circula la misma cantidad de vehículos de un país a otro. En el período estudiado, en el sentido Brasil-Paraguay fueron contabilizados un total de 109.295 vehículos. Mientras que en el sentido Paraguay-Brasil transitaron 108.192 vehículos, incluyendo todas las categorías en ambos sentidos.

La diferencia es de más de 1.103 vehículos que ingresaron desde Brasil pero ya no volvieron, al menos en el periodo objeto del estudio.

Circulación de personas

En cuanto a la circulación de personas, fueron contabilizadas 519.569 durante los cinco días de la investigación. Estas cruzaron el puente como ocupantes de vehículos y también como peatones.

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En cuanto a los peatones, fueron registrados un total de 76.493 circulando en ambos sentidos del puente durante los cinco días. El mayor flujo de personas fue observado el 1 de noviembre de 2025, cuando 25.201 personas pasaron por los torniquetes instalados en el puente.

El objetivo del estudio del Centro Universitario Dinámica de las Cataratas es contribuir al desarrollo de la región mediante la formulación de políticas públicas más informadas y eficientes, que promuevan la integración, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos que viven y transitan en la frontera entre Paraguay y Brasil.