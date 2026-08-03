ANR: José Ortiz afirma que Javier Zacarías Irún tiene un rechazo de “casi 80%” en Ciudad del Este

Sube el tono del cruce entre José Ortiz, empresario y mano derecha del expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes y el senador colorado cartista Javier Zacarías Irún, en plena campaña en Ciudad del Este, con miras a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre próximo.

Ortiz, gerente de Tabacalera del Este (Tabesa) y de otras empresas afincadas, sobre todo en el departamento de Alto Paraná, apoya la candidatura de Rigoberto Chamorro (ANR) a la Intendencia de Ciudad del Este.

Ortiz respalda públicamente a Chamorro, quien es apadrinado por el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres (ANR-HC). Chamorro, también empresario en la zona de Ciudad del Este, derrotó en las internas municipales del 7 de junio pasado al entonces precandidato Magno Álvarez, quien tenía el respaldo del clan Zacarías, integrado por el director paraguayo de Itaipú, Justo “Lucho” Zacarías Irún, su esposa, la diputada Rocío Abed; y el senador colorado cartista Javier Zacarías Irún.

La esposa de este último, es la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, destituida del cargo por la Cámara de Diputados en el 2019, tras una intervención del Poder Ejecutivo que encontró presuntas innumerables irregularidades en la administración esteña.

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Veto a clan Zacarías

En una reciente entrevista a radio Concierto, José Ortiz dejó en claro que ningún integrante del clan Zacarías formará parte de la campaña de Chamorro ni de una eventual administración de la ANR. Manifestó que el mensaje de la ciudadanía es contundente. Dijo que el proyecto Chamorro no incluye a la familia Zacarías porque “la ciudadanía está harta de ellos”.

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“Hay un rechazo y la gente te dice: ‘vamos a estar contigo, siempre y cuando ellos no sean parte’. Eso fue un compromiso de campaña, que los Zacarías no van a ser parte de esta administración y no van a estar en esta campaña”, puntualizó el empresario tabacalero.

El sábado pasado en No Tiene Nombre de ABC, Javier Zacarías Irún respondió a José Ortiz. El legislador dejó entrever que el empresario esteño no conoce la política pero que respeta su opinión. Indicó que apoya al intendentable y vaticinó que será nuevamente reelegido a un cargo electivo en el 2028.

“José Ortiz como político es un excelente herrero, respetando la profesión del herrero. Yo no puedo discutir con alguien que no es de nuestra clase política. Él es una persona que no conoce la idiosincrasia partidaria política y mucho menos también conoce lo que piensan y sientan en los colorados de Ciudad del Este. Es muy difícil discutir. Yo respeto su opinión y me parece bien. No la comparto, como no comparten muchos dirigentes del Partido Colorado aquí en Ciudad del Norte. Pero yo no quiero discutir. Es su idea, es su pensamiento”, manifestó Zacarías Irún.

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“Rechazo del 80%”

En una entrevista a radio 1080 AM, José Ortiz manifestó esta mañana que el nivel de rechazo del senador Javier Zacarías Irún en Ciudad del Este “es de casi el 80%, entre 70 y 80%”. Señaló que el acuerdo en la campaña de Rigoberto Chamorro contempla que el legislador esteño no participe ni en la campaña con miras al 4 de octubre.

Por otra parte, Ortiz indicó que en Ciudad del Este, “el predominio es colorado”. “El colorado tiene una particularidad, el voto colorado cada vez disminuye, en la época en que Horacio (Cartes) hacía campaña, cuando iba a ser presidente de la República, el voto duro ya estaba cerca del 30% o incluso por debajo del 30%”, expresó.

También dijo que “cada vez es menor el voto duro, entonces las personas votan a los candidatos”. Apuntó que el elector colorado buscará siempre dentro del Partido Colorado, pero admitió que si el candidato no satisface, irá a votar a otra persona. “Sobre todo en Ciudad del Este, se da aún más eso, sobre todo si se miden esos riesgos y se asume una posición”, enfatizó el empresario.

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Ortiz insistió en que la exclusión de la familia Zacarías no se trata de una decisión personal, sino de una estrategia surgida del resultado de las internas municipales del 7 de junio pasado. Agregó que no se debe confundir cuando el presidente de la ANR, Horacio Carte, abre “las puertas a todo el mundo”.

“Cartes le va a recibir a todo el mundo, pero acá hay un equipo político que ganó las internas y tomó esa decisión, esa estrategia, en virtud de lo que le pidió la gente”, remarcó.