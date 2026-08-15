“La corrupción pervierte la conciencia”, recuerda obispo durante fiesta patronal en Hernandarias

Las celebraciones comenzaron hace varios días con la novena, un festival artístico y una feria de comidas y artesanías en la plaza central de la ciudad.

La misa central se celebró esta mañana en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y estuvo a cargo del obispo de la Diócesis de Ciudad del Este, Monseñor Pedro Collar.

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Posteriormente, los fieles participaron de una procesión con la imagen de la Virgen por las principales calles y avenidas de la ciudad.

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“Nos reunimos hoy con el corazón lleno de gozo para celebrar la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Para Hernandarias constituye una gran fiesta de la fe, la esperanza y la gracia de pertenecer a una comunidad cristiana”, destacó.

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Asimismo, resaltó que la fiesta patronal constituye un auténtico tiempo de Dios y de gracia, propicio para poner nuevamente en el centro de la vida lo más importante: Dios.

Añadió que también representa una oportunidad para el encuentro fraterno, cultivar la alegría, agradecer por los dones recibidos y renovar el compromiso de seguir trabajando por la evangelización, en comunión parroquial y diocesana.

La homilía

Durante la homilía, Monseñor Pedro Collar hizo hincapié en el bien común y recordó que promoverlo constituye también un deber cristiano, en el marco del Año del Bien Común en Paraguay.

“Estamos invitados a promover el bien común, entendido como el conjunto de condiciones sociales, espirituales y morales que permiten que todos alcancemos nuestra realización”, señaló.

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En ese sentido, instó a practicar este compromiso desde la familia y la comunidad hasta el país, atendiendo todos los aspectos de la vida social. En materia de seguridad, destacó la importancia de mantener una buena relación entre vecinos y cuidar los espacios comunes, como calles, plazas, escuelas y recursos naturales.

“Es un deber cristiano que urge practicar. No podemos ser indiferentes. Nuestra fe nos exige ser buenos vecinos, ayudarnos y cuidar lo que vamos construyendo en nuestras comunidades”, expresó.

“La corrupción pervierte la conciencia”

Por otra parte, el obispo resaltó la necesidad de hacer frente a la corrupción, a la que señaló como una de las causas del empobrecimiento del país. También sostuvo que el mensaje de María invita a alzar la voz con valentía.

“La corrupción en nuestra patria es un pecado grave que destruye la confianza y roba recursos públicos. Como enseñó el papa Francisco, es peor que el pecado porque pervierte la conciencia”, afirmó.

En ese contexto, cuestionó las deficiencias del sistema sanitario y lamentó que muchas familias de escasos recursos deban recurrir a colectas o rifas para costear tratamientos médicos.

“Nos duele ver un sistema de salud fragmentado e ineficiente, donde la salud se vuelve un negocio y las familias pobres deben recurrir a polladas o rifas para costear tratamientos”, resaltó.

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También reclamó una justicia imparcial y libre de presiones políticas y prebendas, además de un transporte público seguro y de calidad y políticas sociales sostenibles para los sectores más vulnerables.

“Tenemos que ver cómo cada uno puede aportar para que nuestra gran familia, que es el Paraguay, pueda mejorar. Está bajo nuestra responsabilidad fortalecer la cercanía y el trabajo conjunto entre el pueblo y las autoridades”, manifestó.

Durante la fiesta patronal también se recordó el Jubileo Franciscano por el octavo centenario del tránsito de San Francisco de Asís.

El “transporte de lujo” de la Virgen

Para la procesión de la imagen de Nuestra Señora de la Asunción se utilizó una histórica Volkswagen Fusca del año 1967, de la primera serie de origen alemán.

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Su propietario, Wilberto Portillo Duarte, explicó que suele participar en distintos eventos y que, desde el año pasado, acompaña las celebraciones patronales de Hernandarias, especialmente por su vínculo con las actividades religiosas.

Portillo Duarte comentó que adquirió el vehículo hace cinco años en Asunción. Para la ocasión, el Fusca fue especialmente adornado con flores naturales y acondicionado para transportar con seguridad la imagen de la Virgen.

“Acudo a muchos eventos internacionales y desde el año pasado participo en Hernandarias, sin ningún costo. Como hijo de esta ciudad, donde nací y crecí, me gusta acompañar”, expresó.

La serenata en honor a Nuestra Señora de la Asunción también reunió anoche a una gran cantidad de fieles, autoridades y pobladores. Con motivo de la celebración, la Municipalidad local declaró asueto mediante la Resolución N.º 3755/2026.