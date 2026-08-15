Aniversario de Asunción: abrazo entre Peña y Cartes en el medio del desfile militar

Con el imponente paso de los diversos estamentos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por la Costanera Norte, la ciudad de Asunción dio inicio a los actos centrales en conmemoración por el aniversario de su fundación.

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La jornada festiva reunió tanto el fervor ciudadano y litúrgico como una notable atención política enfocada en las principales figuras del Poder Ejecutivo.

El epicentro de los festejos se trasladó a la zona costera, frente a la fachada histórica del Palacio de Gobierno. Desde tempranas horas, las fuerzas de seguridad y delegaciones miliares ultimaron los preparativos en la zona del palco oficial.

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La mística estuvo presente desde el comienzo: efectivos del grupo escolta presidencial Acá Carayá se concentraron en las inmediaciones del puerto entonando estrofas de la polca “Rojas Silva Rekavo” antes de iniciar el desfile marcha.

Fe y devoción ligadas al agua

Las festividades litúrgicas comenzaron con la tradicional procesión náutica, un acto cargado de simbolismo que traslada la venerada imagen de la Virgen Nuestra Señora Santa María de la Asunción por las aguas del río Paraguay.

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La relación entre la Patrona de la ciudad y el río refleja el origen de la expedición conquistadora que llegó por la vía fluvial.

Uno de los momentos cumbres fue la inauguración de la escultura de bronce de la Virgen de la Asunción en la Costanera Norte.

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La obra, esculpida por la artista Ingrid Seall con financiamiento de la entidad Itaipú Binacional, se erige en el sitio histórico donde los expedicionarios españoles levantaron la primera Casa Fuerte un 15 de agosto de 1537.

El trasfondo urbano y el río

El marco del desfile sirvió también para reflexionar sobre la evolución urbanística de la capital. Según análisis de historiadores y arquitectos, Asunción pasó de ser una urbe ligada al puerto a darle paulatinamente la espalda al río.

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Esto debido a la necesidad de resguardarse de las crecidas, los raudales y las amenazas que históricamente ingresaban por el agua.

De hecho, se recordó que la fachada principal del Palacio de los López es la que mira hacia la bahía y no la que da a la calle El Paraguayo Independiente.

¿Gesto de unidad en el Palco oficial?

En el ámbito político, el desfile oficial contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, ministros del gabinete y autoridades locales.

🔶 Desfile militar por aniversario de Asunción



🔶 El presidente Santiago Peña y a otras autoridades, presentes. https://t.co/XWanoZctKN - #ABCTVPy #NoTieneNombre pic.twitter.com/0TmvgCTrCP — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 15, 2026

En medio de persistentes rumores sobre fricciones y quiebres internos dentro de la cúpula oficialista, destacó en el escenario principal un efusivo y prolongado abrazo entre el presidente Santiago Peña y el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

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El gesto fue analizado como un supuesto mensaje de unidad institucional y política en el marco de la definición de la chapa presidencial del movimiento Honor Colorado con miras a las elecciones generales del 2028 y otro posible intento de enmienda constitucional para habilitarlo a pugnar por un escaño dentro del Senado.

El acto concluyó con el desfile de los escalones militares y policiales ante la mirada de las autoridades y la ciudadanía asistente.