Balsa del río Monday deberá aguantar tres años más, aunque urge arreglo

Luego de varias tentativas, en ambas cámaras del Congreso Nacional se aprobara una ley que autoriza un préstamo de US$ 75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), gestionado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para caminos rurales. Entre las obras prioritarias se incluye la construcción de un puente sobre el río Monday para eliminar el cruce en balsa entre Minga Guazú y Los Cedrales, que se encuentra en deplorable estado.

Ahora, la ley está en manos del Poder Ejecutivo. De ser sancionada, dará vía libre para que el Ministerio de Economía amplíe el presupuesto. Recién entonces, el MOPC podrá iniciar el proceso de licitación. Es decir, si el proceso no encuentra ninguna traba, la adjudicación se daría en el transcurso del próximo año.

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Se estima que la construcción en sí tendría un plazo mínimo de 18 meses. Es decir, los pobladores de Pengo San Miguel seguirán utilizando la balsa por al menos tres años. Esto genera preocupación, considerando el estado deplorable y peligroso de la embarcación.

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Toda la base de la balsa necesita ser reemplazada porque le entra agua. Las soldaduras ya no son suficientes debido al mal estado de la estructura. También requiere la reparación de las cuatro rampas y de la parte superior por donde suben los vehículos.

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La reparación total está presupuestada en G. 55 millones. Los vecinos hicieron pedidos por nota tanto al gobernador de Alto Paraná, César Torres (ANR-HC), como al director de Itaipú, Justo Zacarías. Desde la Gobernación se comprometieron a aportar unos G. 18 millones, por lo que urge completar el resto del dinero necesario para la reparación.

Esperan construcción de un puente hace 21 años, para dejar de utilizar precaria balsa

Los pobladores afirmaron que contar con la aprobación en el Congreso Nacional es un logro importante, gracias a manifestaciones y reclamos. Resaltaron que es urgente que todo el proceso sea tramitado con la debida celeridad.

Igualmente resaltaron que descansarán hasta tener el puente listo, pero ahora requieren la ayuda de las autoridades para la reparación de la balsa.

El pésimo estado de la balsa

La obsoleta balsa que une Los Cedrales y Minga Guazú, sobre el río Monday, en la colonia Pengo San Miguel, representa un grave peligro para los usuarios. El mal estado de la embarcación hace que se llene de agua durante los cruces, por lo que debe ser desaguada dos a tres veces al día para evitar que se hunda.

La embarcación, que fue reparada en varias ocasiones, presenta soldaduras frágiles y depende de cables de acero que, en varias oportunidades, se han soltado durante la travesía, dejando a los pasajeros a la deriva.

Nuevo accidente con balsa reaviva reclamo por puente sobre el río Monday

Este cruce se encuentra a unos 11 kilómetros de la ruta PY02, en un trayecto que en su mayor parte es de camino de tierra. La necesidad de construir el puente ya había sido declarada de emergencia por la Junta Departamental de Alto Paraná.

La falta del puente afecta a unas 400 familias, entre ellas adultos mayores que deben salir periódicamente en busca de atención médica, estudiantes y pobladores en general.