Imputan a falsos policías que habrían perpetrado violento asalto domiciliario

Los procesados fueron identificados como Patricio Vera Sánchez (35), César Ramón Alviso Duarte (42), Fabio Ramón Maidana Ortigoza (27) y Elvio Paiva Riveros (42). La imputación es por usurpación de funciones públicas, resistencia y transgresión de la Ley de Armas.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, quienes intentaron verificar a los ocupantes de un Toyota Wish azul que circulaba de manera sospechosa sobre la avenida Carlos Barreto Sarubbi. Los sospechosos intentaron escapar, pero fueron interceptados a pocas cuadras.

Al momento de la intervención, los cuatro hombres vestían prendas de uso policial, entre ellas chalecos tácticos y quepis con el logotipo de la Policía Nacional. También tenían en su poder una pistola calibre .22, marca Erma Werke, con cinco cartuchos, y un revólver calibre .357 Taurus, con seis cartuchos sin percutir.

Tenían el croquis de una vivienda

Asimismo, los intervinientes incautaron un croquis de una vivienda en el que se ve la ubicación de una caja fuerte, por lo que sospechan que se dirigían a cometer un nuevo asalto.

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El fiscal Osvaldo Zaracho, interino de la Unidad Penal de turno, presentó la imputación ante el Juzgado Penal de Garantías y solicitó la prisión preventiva de los cuatro procesados. Actualmente, permanecen recluidos en la Dirección de la Policía Departamental.

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Los vinculan con violento asalto

En otra causa, los investigadores sostienen que los cuatro hombres habrían participado en un violento asalto domiciliario ocurrido el pasado domingo, en una vivienda del Km 11, lado Acaray, de Ciudad del Este.

En aquella ocasión, tres delincuentes con los rostros cubiertos irrumpieron en la vivienda y redujeron violentamente a los ocupantes, en presencia de sus hijos menores de edad.

Según datos proporcionados por la Policía, los asaltantes se apoderaron de G. 15 millones.