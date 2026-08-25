“No sé en qué burbuja viven”: médicos cuestionan a la ministra de Salud y al presidente Peña

Los profesionales están adheridos a la huelga nacional de médicos para exigir salarios dignos, mejores condiciones laborales, infraestructura y disponibilidad de medicamentos e insumos. La medida de fuerza comenzó ayer y se extenderá por tiempo indefinido.

Debido a la huelga, todas las consultas médicas fueron suspendidas, al igual que las cirugías programadas en todos los centros asistenciales estatales. Solo están garantizadas las atenciones en las urgencias, vacunatorios y laboratorio para internados.

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Idalia Medina, una de las médicas del Hospital Regional de Ciudad del Este, lamentó que las autoridades nacionales no den respuestas a sus pedidos. Afirmó que, mientras el personal de salud debe lidiar con las precariedades, tanto la ministra de Salud, Teresa Barán, como el presidente de la República, Santiago Peña, “viven en una burbuja” y están concentrados en otras actividades.

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“Mientras que los colegas están luchando en medio de las cloacas, ellos hacen un festín, ni ahí están con las manifestaciones. Sufrimos con la precariedad tanto de la infraestructura como de los medicamentos. Las condiciones en que estamos trabajando son deplorables, cada día estamos peor. No sé en qué burbuja viven tanto la ministra como el Presidente de la República”, lamentó.

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Medina dijo además que están cansados de que les digan que no hay plata cuando los médicos piden alguna mejora, pero para otros rubros no escatiman gastos, como en la organización del rally mundial.

Mientras tanto, el doctor Emilio Briezuela, cirujano oncológico del mismo centro asistencial, manifestó que están luchando contra la precarización de los servicios, que afecta no solo la condición laboral de los médicos, sino principalmente a los pacientes.

“Necesitamos también que exista un real interés de las autoridades para que esto mejore. Si no hacen caso, tenemos que salir a las calles porque queremos que mejore la calidad de la atención. No estamos acostumbrados a hacer manifestaciones, pero necesitamos que las autoridades nos den las herramientas para que nosotros podamos cumplir a cabalidad con aquello que aprendimos en nuestra formación”, dijo.

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La unidad oncológica del Hospital Regional es una de las que más pacientes atiende, pero urge ampliar su servicio para dar respuesta a la gran demanda. Mediante la labor de los médicos se evita que los pacientes tengan que trasladarse a otras ciudades, principalmente a la capital.

“El traslado de un paciente oncológico no solamente es un paciente, es una familia, una historia que se está yendo”, añadió el médico.