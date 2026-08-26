Incautan 376 kilos de marihuana proveniente de Paraguay en Foz de Iguazú

La droga fue descubierta durante labores de vigilancia y monitoreo. Las autoridades policiales detectaron una embarcación proveniente de Paraguay que cruzaba el río Paraná con dirección a Brasil y atracaba en un puerto clandestino de la región.

Posteriormente, observaron a varios individuos retirando algunos bultos de la embarcación y trasladándolos hasta una zona boscosa.

Narcotráfico: incautan marihuana producida en la reserva Mbacarayú

Ante este movimiento, los equipos se seguridad iniciaron el procedimiento de abordaje. Al percatarse de la aproximación policial, los individuos que trasladaban los bultos huyeron por una zona boscosa y abandonaron las mercaderías en el lugar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se realizaron búsquedas en la zona, pero ninguno de los involucrados fue localizado. Durante la inspección de los bultos abandonados, se constató que contenían una sustancia análoga a la marihuana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La droga fue incautada y trasladada a la sede de la Policía Federal de Foz de Iguazú, donde, tras el pesaje, se confirmó un total de 376 kilos.

La incautación de droga fue ejecutada por agentes de la Policía Militar de Paraná, a través del Batallón de Policía de Frontera (BPFron), en una acción integrada con la Policía Federal de Foz de Iguazú.

Buscado en Paraguay por narcotráfico vivía rodeado de lujos en Foz de Yguazú

Se estima que el perjuicio al crimen organizado asciende a unos 752.000 reales que al cambio de la moneda local son unos G. 887.360.000.

En toda la franja fronteriza entre el estado de Paraná y Alto Paraná existe un incesante flujo de narcóticos. Todos los días las autoridades brasileñas incautan una gran cantidad de sustancias ilegales.