Médicos arrojan sus batas al suelo en repudio a la falta de respuesta del Gobierno

Durante la manifestación de esta mañana, en el cuarto día de huelga, frente al Hospital Regional de Ciudad del Este, se congregó una gran cantidad de profesionales médicos de diferentes centros asistenciales de Alto Paraná.

Como acto simbólico, los médicos formaron un gran círculo sobre ambas calzadas de la ruta PY02, frente al citado centro asistencial. En medio de la protesta comenzaron a arrojar sus batas al suelo, en señal de repudio a las autoridades.

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El doctor Emilio Brizuela explicó que con el acto buscan representar la muerte de la salud pública. “Nuestros guardapolvos están en el piso porque la salud pública está muriendo. Muere por falta de insumos, por falta de equipamiento. Todos los días tenemos que decirle a la gente que no podemos cumplirlo con ellos por falta de equipamiento y de insumos”, resaltó.

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Además, dijo que es una falta de respeto que las autoridades, que tienen la responsabilidad por la crítica situación que atraviesa el sistema público de salud, culpen a los médicos por estos problemas.

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“Les recuerdo nomás a los políticos de turno que las políticas de salud están a cargo de los políticos, no a cargo del médico. Dejen de maltratarnos y de querer culparnos a nosotros de los problemas sociales que tienen y que no tienen huevos para encararlos”, resaltó.

No hay respuestas de las autoridades

Por su parte, el doctor Diego Ruiz Díaz explicó que, hasta el momento, la medida de fuerza no tiene una respuesta favorable por parte de las autoridades. “No tuvimos una respuesta favorable a nuestras peticiones. Seguimos esperanzados de que podamos ser escuchados. Creo que esto va a seguir, inclusive, en forma indefinida”, explicó.

Igualmente, repudió el hecho de que los políticos siempre acudan a los médicos en épocas electorales y que, cuando ellos realizan un reclamo, no tengan ningún respaldo o apoyo.

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“Somos llamados y somos recordados en ocasiones especiales, cuando se llaman a votaciones. Cuando necesitan verdaderamente de nosotros, se acuerdan de nosotros para dar solución a sus seccionales, y ahora que nosotros verdaderamente estamos necesitando a nuestras autoridades, no somos escuchados, somos ninguneados”, lamentó.

Se sumaron trabajadores municipales

El personal de blanco de los dispensarios médicos municipales de Ciudad del Este también se sumó a la movilización este jueves. Si bien no depende del Gobierno central, decidió apoyar la medida de fuerza en solidaridad con sus colegas.

El intendente de Ciudad del Este, Pedro Acuña, emitió una resolución mediante la cual libera a los trabajadores de la salud de participar de la huelga, aclarando que no es una obligación, pero que están liberados de acudir o acompañar la movilización realizada por los diferentes sindicatos de médicos de la zona.

La Resolución N.º 607/I.M. establece una medida de apoyo a las reivindicaciones de los profesionales de la salud, relacionadas con mejores condiciones laborales, provisión de insumos básicos, presupuestos adecuados para los establecimientos de salud, salarios dignos, estabilidad laboral y respeto de la carrera profesional.

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“La Municipalidad dispone que los funcionarios de blanco de la institución puedan adherirse voluntariamente a la medida de fuerza, respetando la decisión individual de cada trabajador. La disposición no establece ninguna obligación de participar en la huelga, movilizaciones, vigilias u otras actividades vinculadas a la protesta”, reza la resolución.

Al mismo tiempo, el intendente Pedro Acuña dispone que las dependencias municipales adopten las medidas organizativas necesarias para garantizar, dentro de las posibilidades institucionales, la continuidad de los servicios municipales de salud y la atención de los usuarios, especialmente en aquellos casos que requieran atención prioritaria.