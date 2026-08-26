Nacionales
26 de agosto de 2026 a la - 18:22

Médicos anuncian que la huelga sigue y que llevarán protesta hasta el rally

Rossana González en camiseta negra sostiene un micrófono desde un vehículo, rodeada de una multitud variada, algunos aplaudiendo.
Rossana González, presidenta del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) confirmó hoy la continuación de la huelga.

La presidenta del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rossana González, confirmó que la huelga nacional seguirá y ahora la medida de fuerza será trasladada a Encarnación, donde mañana se inicia el mundial de rally. “Nosotros seguimos más firmes que nunca”, aseguró.

Por ABC Color

Tras fracasos por parte del Gobierno para negociar con los médicos, la doctora Rossana González, titular del Sinamed, confirmó esta tarde que la huelga nacional sigue en pie.

“Nosotros seguimos más firmes que nunca”, declaró y también confirmó que la concentración de la medida de fuerza se trasladará a Encarnación, capital de Itapúa, departamento donde se iniciará mañana el mundial de rally.

En la mencionada ciudad se espera la presencia de varias autoridades nacionales, entre ellas, el presidente Santiago Peña.

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