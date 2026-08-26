Médicos anuncian que la huelga sigue y que llevarán protesta hasta el rally

Tras fracasos por parte del Gobierno para negociar con los médicos, la doctora Rossana González, titular del Sinamed, confirmó esta tarde que la huelga nacional sigue en pie.

“Nosotros seguimos más firmes que nunca”, declaró y también confirmó que la concentración de la medida de fuerza se trasladará a Encarnación, capital de Itapúa, departamento donde se iniciará mañana el mundial de rally.

En la mencionada ciudad se espera la presencia de varias autoridades nacionales, entre ellas, el presidente Santiago Peña.

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