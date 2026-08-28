Cirujano denuncia trabas para operar en el hospital de Presidente Franco

El profesional apuntó contra la directora del centro asistencial, Andrea Giménez; el director médico, Basilio Espínola; y la jefa de Enfermería, Nilda Coronel, a quienes responsabilizó de limitar a dos la cantidad de pacientes que puede operar cada lunes.

Watties afirmó que presentó varias notas solicitando autorización para realizar hasta cuatro cirugías programadas cada lunes, pero aseguró que no recibió respuesta de la directora.

Según explicó, durante su guardia atiende a 25 y 30 pacientes en consultorio, muchos de los cuales requieren posteriormente una intervención quirúrgica, lo que genera una extensa lista de espera, ya que solo realiza dos cirugías cada semana.

Watties explicó que el hospital dispone de dos máquinas de anestesia y que una de ellas fue enviada en varias ocasiones para mantenimiento. También lamentó la utilización de anestesia raquídea y recordó que, durante sus años de trabajo en el hospital, se registraron dos eventos adversos relacionados con complicaciones de este tipo de anestesia.

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Directora alega escasez de recursos

Por su parte, la directora del Hospital Distrital de Presidente Franco, Andrea Giménez, explicó que la limitación para realizar más cirugías los lunes es debido a que el hospital cuenta con cuatro cirujanos y un solo anestesiólogo por guardia.

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Giménez negó que exista una intención personal de impedir que Watties opere y remarcó que la cantidad de procedimientos programados debe ajustarse a la capacidad real de la institución.

La directora explicó que el hospital realiza cirugías programadas durante todos los días de la semana, pero que la planificación de la cantidad contempla la disponibilidad del quirófano, cirujano y del anestesiólogo, además de las camas de internación y los recursos para el seguimiento de los pacientes.