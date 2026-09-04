Destruyen más de 304 kilos de marihuana prémium incautados en el Puente de la Integración

La destrucción de la sustancia prohibida estuvo a cargo de una comitiva del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), previa extracción de muestras que podrán ser ofrecidas como evidencia en el proceso penal contra los responsables del cargamento ilegal.

La diligencia se cumplió en el horno pirolítico de la Senad, ubicado en Chaco’i, departamento de Presidente Hayes, como anticipo jurisdiccional de prueba, por disposición judicial. Contó con la intervención del fiscal antinarcótico Luis Fernando Escobar, mientras que por el Poder Judicial intervino el juez Rodrigo Estigarribia, del Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado.

La carga había sido incautada el 19 de agosto, durante un control en la Aduana ubicada en la cabecera del Puente de la Integración, en Presidente Franco. Un escáner aduanero detectó una variación de densidad en la parte posterior de la carrocería de un camión JMC N900, donde los intervinientes encontraron un compartimiento acondicionado como doble fondo. En su interior había 120 paquetes de la hierba prohibida prensada.

El análisis primario realizado por personal técnico de la Senad mediante narcotest dio positivo para supuesta marihuana tipo dry, con un peso total de 304 kilos con 300 gramos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Conductor del camión fue imputado

El conductor, identificado como Fernando Andrés Delgado Vera, oriundo de la zona de Curuguaty (Canindeyú), quedó detenido. El mismo manifestó que se encontraba desempleado y que había sido contactado por una tercera persona, residente en Ciudad del Este, para llevar el vehículo al Brasil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Imputan a tres estadounidenses que trajeron costosa carga de marihuana premium en un jet privado

En el marco de la investigación del caso, el fiscal Luis Escobar imputó a Delgado Vera por la supuesta comisión de los hechos punibles de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes y actos tendientes a la remisión de sustancias estupefacientes al extranjero.