Desde mañana, vehículos particulares podrán pasar por el Puente de la Integración

El paso de los vehículos particulares estará permitido en horario limitado, desde las 07:00 hasta las 13:00. Las restricciones para la utilización de la pasarela internacional, que une Presidente Franco con Foz de Iguazú, obedecen a la falta de culminación de las obras complementarias, principalmente en el lado paraguayo.

La habilitación del paso de vehículos particulares es solo para pobladores de las ciudades fronterizas, como Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias (departamento de Alto Paraná, Paraguay), y Foz de Iguazú (estado de Paraná, Brasil).

Cuestionan limitaciones para cruzar el Puente de la Integración

Tanto paraguayos como brasileños deberán presentar el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF). Para que los paraguayos accedan al documento, deberán realizar un proceso ante la Policía Federal en Foz de Iguazú, cumpliendo con una serie de requisitos, como la presentación de antecedentes judiciales y comprobante de residencia, además del pago de una tasa de unos G. 70.000.

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Mientras que los brasileños deberán realizar el trámite ante la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay, con un arancel de G. 234.154.

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No es para paso de mercaderías

La Comisión Mixta aclaró que no estará habilitado el despacho de mercaderías a través de este paso fronterizo. La circulación estará limitada únicamente a las mercaderías consideradas de subsistencia, conforme al acuerdo vigente.

Este documento deberá ser portado tanto por el conductor como por los demás pasajeros de los automóviles. El DTVF tendrá una vigencia de cinco años desde su fecha de expedición y podrá ser renovado por igual período, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos.

Estos son los documentos necesarios para circular por el Puente de la Integración

Otra novedad en esta nueva fase de apertura es la ampliación del horario para el tránsito de camiones de gran porte vacíos, que pasará a ser de 18:00 a 05:00.

Modalidades vigentes

El nuevo cronograma no modifica las condiciones establecidas para las demás modalidades de transporte. Los camiones de mediano porte podrán ingresar y salir en lastre por el Puente de la Integración entre las 07:00 y las 19:00, mientras que el retorno con carga deberá realizarse por el Puente de la Amistad.

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En cuanto a los servicios de pasajeros en circuito cerrado que no tengan como destino final Ciudad del Este o Foz de Iguazú, así como las líneas regulares internacionales de pasajeros, continuarán utilizando exclusivamente el Puente de la Integración durante las 24 horas.