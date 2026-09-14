Narcotráfico: cae vehículo paraguayo con 300 kilos de marihuana en el Puente de la Amistad

Durante un control aduanero de rutina, las autoridades brasileñas se incautaron de un total de 300 kilos de marihuana prensada. La droga era transportada en un vehículo con chapa paraguaya, cuya conductora logró huir hacia el lado paraguayo.

El vehículo paraguayo presentaba adaptaciones en la parte trasera para ocultar estupefacientes. Durante el operativo, servidores de la Receita Federal, con apoyo de la Fuerza Nacional, dieron la orden de detenerse a un vehículo con chapa paraguaya. Ante esto, la conductora detuvo el vehículo, pero luego salió huyendo hacia la frontera paraguaya.

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También se constató que la parte trasera del vehículo presentaba otras adaptaciones y preparaciones destinadas a transportar una mayor cantidad de estupefacientes.

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El vehículo y la sustancia incautada fueron remitidos a la sede de la Policía Federal en Foz de Iguazú para los procedimientos correspondientes.

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Otro operativo con incautación de medicamentos

En otro operativo realizado este lunes, agentes de la Receita Federal incautaron medicamentos para adelgazar y anabolizantes en la Aduana del Puente Internacional de la Amistad.

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Durante la fiscalización de una furgoneta, fueron localizadas 177 unidades de anabolizantes y aproximadamente 390 ampollas de medicamentos para adelgazar.

El pasajero, de origen brasileño, informó que realizaría el transporte de la mercadería hasta la zona de Vila Portes y que recibiría 1.000 reales por el servicio.