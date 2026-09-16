Reavivan saberes ancestrales de los Mbya Guaraní durante feria pedagógica y cultural

La feria se desarrolló en la Escuela Básica N° 7815 Yva Viju Mirî de la comunidad Mbya Guaraní, durante la cual los alumnos presentaron sus trabajos del proyecto Ñe’ery, que incluyen investigaciones sobre medicinas ancestrales, poesías, cultura, entre otros temas.

Los estudiantes también realizaron declamaciones en guaraní, castellano y mbya guaraní. Además, presentaron sus artesanías y juegos ancestrales y realizaron una feria de comidas tradicionales, entre otras actividades.

Las mujeres mayores se encargaron de la elaboración de los alimentos desde horas de la madrugada. Los platos fueron preparados de manera tradicional, desde cero. La mayoría tenía como base maíz, pescado, tubérculos, gallina casera y otros productos.

El patio de la comunidad se convirtió en una cocina a cielo abierto, teniendo en cuenta que todos los alimentos fueron preparados al fuego, en algunos casos cocidos a la brasa o debajo de la ceniza caliente. Durante la exposición, los miembros de la comunidad también realizaron ritos ancestrales, como bailes y cantos de agradecimiento a Dios, a quien ellos llaman “Ñande Apo Hare”.

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Mirian Saucedo Cañete, única docente de la institución, es directora y profesora de grados múltiples. La misma explicó que desde que asumió el cargo, en 2018, realizan la feria pedagógica con el objetivo de reavivar la cultura del pueblo indígena Ava Guaraní.

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“Hacemos esto para reavivar la cultura, que no está escondida ni desapareció. Solamente faltaba reavivarla. Es como una ceniza de la brasa que se empieza a encender con estas actividades”, dijo.

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Señaló que no se trata solamente de una feria cultural, sino de toda una experiencia comunitaria que incluye la preparación de alimentos ancestrales desde las primeras horas de la madrugada.

“Desde las cuatro de la mañana, las mujeres, las abuelas, que son conocedoras de su gastronomía ancestral, estuvieron preparando los alimentos que están en exhibición”.

Los alimentos no estaban a la venta, sino que fueron bendecidos y degustados durante la feria por los padres, invitados y alumnos.

Única docente urge de un soporte

La comunidad Yvu Porã Renda está ubicada en el barrio La Blanca de Ciudad del Este. Ocupa una pequeña parcela y está conformada por un total de 20 familias. Dentro de la comunidad funciona la escuela indígena Yva Viju Mirî, donde asisten 26 niños bajo la modalidad de grados múltiples.

Tres grados, desde el nivel inicial hasta el tercer grado, asisten a la mañana, mientras que otros tres grados acuden en horas de la tarde. Todos son guiados por una única docente, quien además se encarga de la dirección de la institución.

Saucedo lamentó que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) solo tenga en cuenta la cantidad de alumnos y no destine otro docente a la institución.

“Es mucho trabajo y no tengo un soporte para dividir la sobrecarga de actividad, que muchas veces me pesa, pero humanamente trato de hacer lo mejor. No debería haber unidocente en ninguna institución. El Ministerio de Educación mira solamente la cantidad de alumnos, pero no mira el desgaste físico y mental del docente ni la calidad educativa. Soy muy orgullosa de mi trabajo, porque mis niños están bien en lectura, comprensión y matemática”, destacó.

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La contratación de al menos un docente más se viene solicitando desde hace varios años a través de la microplanificación, según afirmó Saucedo.

“Trato de hacer lo máximo humanamente posible para que mis niños alcancen lo básico requerido. Muchos de mis exalumnos ya están estudiando, incluso carreras de grado”, añadió.

La docente dijo que su fortaleza se debe al acompañamiento de los líderes espirituales de la comunidad.

“Me acompañan de cerca porque, de otra forma, no hay cómo aguantar para responder ante tanta exigencia del MEC. Me acompañan de cerca, espiritualmente. Es algo que es difícil de explicar, lo que uno experimenta en la fortaleza que recibe”, dijo en otro momento.

Enseñanza trilingüe

La enseñanza en la escuela es trilingüe, ya que las clases se imparten en la lengua Ava Guaraní, además del guaraní y castellano, que son los idiomas oficiales.

El Ava Guaraní presenta diferencias tanto en la pronunciación como en la escritura respecto del guaraní tradicional.

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“Los alumnos manejan los tres idiomas, escriben, comprenden, leen y están preparados para seguir con sus estudios en cualquier institución”, explicó.

Muchas madres incluso acompañan a la docente en las salas de clases para apoyar la enseñanza en la lengua materna.

Por su parte, Cristian Benítez, docente e historiador, destacó que con estas actividades se resignifica el valor de toda la cultura Mbya Guaraní.

“Esto es un patrimonio inmaterial, cultural del Mbya Guaraní de Alto Paraná. La cultura del Mbya Guaraní es muy espiritual. No es solo preparar la comida, hay una entrega espiritual a la hora de hacer las comidas”, resaltó.