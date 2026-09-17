Ante reiterados reclamos por inseguridad, refuerzan Ciudad del Este con 40 agentes Lince

La estrategia para enfrentar la inseguridad fue presentada por el ministro del Interior, Enrique Riera, durante un breve acto que reunió a autoridades nacionales y departamentales, representantes de la Policía Nacional y empresarios.

Como parte del operativo, 40 agentes del Grupo Lince y 20 motocicletas permanecerán en la zona y se sumarán al dispositivo policial existente. Los nuevos recursos complementarán las labores de las patrullas motorizadas, las unidades de Prevención y Seguridad y otras dependencias de la Policía Nacional.

Según explicó el ministro, el refuerzo llega tras un pedido del gobernador del Alto Paraná, César “Landy” Torres (ANR-HC), ante hechos recientes de inseguridad.

Nuevo edificio para el Grupo Lince

Los agentes que llegaron este jueves para reforzar en Alto Paraná serán alojados en un edificio construido con recursos de la Gobernación, cuya habilitación está prevista para la próxima semana.

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En ese mismo espacio se prevé la presentación del Plan de Seguridad Departamental y de Ciudad del Este, que establecerá las acciones previstas para fortalecer la presencia policial y la coordinación operativa en el departamento.

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El despliegue también contempla la participación del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

El ministro del Interior anunció también la utilización de cuatro drones que estarán conectados con un centro de mando instalado en la Dirección Departamental de la Policía Nacional.

Los equipos permitirán transmitir información en tiempo real en determinadas situaciones y facilitar la coordinación de desplazamiento de las patrulleras desplegadas en tierra.

Concejal trató de “inútil” al ministro

El refuerzo policial se anuncia luego de varios hechos delictivos ocurridos en Alto Paraná. Uno de ellos afectó al concejal departamental Aldo Barrios (Yo Creo), cuya vivienda fue violentada y de donde desconocidos se llevaron dinero y objetos de valor.

Tras el hecho, Barrios cuestionó duramente al ministro del Interior, Enrique Riera, a quien calificó de “inútil” y amenazó con escracharlo si llegara a coincidir con él.