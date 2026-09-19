Fin de semana lluvioso en el Este del país

La jornada de este sábado se presenta con un amanecer fresco y lluvioso. Durante el día, el ambiente se tornaría cálido, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

La temperatura mínima prevista es de 20 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 25 °C.

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Se espera que, durante la tarde, los valores de temperatura aumenten. Debido al elevado contenido de humedad y la persistencia de la inestabilidad sobre el territorio nacional, continuaría la probabilidad de lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas de variada intensidad.

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Para mañana, domingo 20, iría disminuyendo la probabilidad de lluvias. Se prevé un día cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado, vientos variables que luego rotarían del norte y lluvias dispersas, con tendencia a mejorar.

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La temperatura mínima sería de 19 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 31 °C.

Nuevamente, para el día lunes, aumentaría la probabilidad de lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas sobre el territorio nacional.